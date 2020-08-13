Тайгу в Архангельской области предлагают впервые в стране признать национальным наследием

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Коллектив ученых, включая исследователей Северного (Арктического) федерального университета (САФУ), подтвердил высокую природную значимость участка тайги в бассейне реки Мудьюга в Онежском районе Архангельской области. Одним из способов сохранения территории от промышленного освоения может стать придание ей статуса национального лесного наследия страны, сообщила в четверг пресс-служба САФУ.

Экспедиционная группа проводила исследование природной ценности крупного массива первозданной северной тайги. В течение двух недель эксперты изучали флору и фауну, ландшафты, состояние лесного фонда в бассейне реки Мудьюга.

"Эксперты подтвердили высокую природоохранную значимость этой территории. В настоящее время в ее освоении заинтересованы лесопромышленные и алмазодобывающие компании. Однако, по информации WWF РФ, эти места необходимо сохранить от рубок и добычи полезных ископаемых, так как их природная ценность гораздо выше хозяйственной. Одним из вариантов сохранения этой территории может стать присвоение ей статуса национального лесного наследия страны", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, статус национального лесного наследия является относительно новым термином. Механизм его реализации появился в законодательстве только в 2018 году. Поэтому Архангельская область может стать первопроходцев по части создания таких территорий, поскольку ни одного объекта со статусом национального лесного наследия в РФ пока не создано.

В экспедиции принимали участие ученые из САФУ, WWF РФ, а также из Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины.