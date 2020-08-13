Почти 40 маршрутов главного Кавказского хребта в КБР стали доступны для восхождения

НАЛЬЧИК, 13 августа. /ТАСС/. Около 40 маршрутов восхождения на вершины Главного Кавказаского хребта (ГКХ) стали доступны для альпинистов в Кабардино-Балкарии (КБР) впервые со времен развала Советского Союза. Об этом сообщил журналистам в четверг на пресс-конференции министр курортов и туризма республики Мурат Шогенцуков.

"Многие знаменитые вершины попали в 100-метровую погранзону (граница РФ с Грузией), которую было запрещено посещать. Были актуализированы 60 старых маршрутов, было принято решение, устраивающее все стороны, и в текущем году идентифицировано, актуализировано и запущено 39 маршрутов, из которых более половины отнесены к пятой категории сложности. Их конечные точки находятся до контрольных туров, расположенных по рубежу 100-метровой полосы местности вдоль государственной границы РФ. Восемь маршрутов находятся в районе Безенги - Джанги-Тау, Катын-Тау, Шхара и Ляльвер - и 31 маршрут в районе Приэльбрусья, в том числе это Шхельда, Пик Щуровского, Гумачи и т. д.", - рассказал Шогенцуков.

Составлены и обновлены паспорта маршрутов, отработан алгоритм оформления пропусков и выхода на контрольные точки. В этих районах работают три альплагеря - "Безенги", "Шхельда", "Уллу-Тау". Открытие альпинистских маршрутов будет способствовать увеличению потока альпинистов в горы КБР, уверен министр.

Вице-президент Федерации альпинизма России Иван Душарин отметил, что закрытие маршрутов ударило не только по альпинизму, но и по экономике Кабардино-Балкарии, потому что люди, которые отдыхали в горах, переместились в другие регионы.

Он рассказал, что получает первые отзывы о том, что из 39 уже успешно пройдены некоторые маршруты как гражданскими, так и военными альпинистами. "Логистика, которая выстроена, по получению разрешения для восхождения правильная, простая, доступная, и его можно получить, сидя дома, перед тем как ехать в горы", - добавил он, отметив, что наиболее интересные и сложные маршруты находятся именно на ГКХ.

По словам временно исполняющего обязанности начальника Погрануправления ФСБ России по КБР Дмитрия Боброва, с момента открытия маршрутов выдано 20 разрешений на совершение восхождений, наиболее популярные направления - Джанги-Тау, Восточная Шхара, Ляльвер, Шхельда и пик Щуровского. "Все понимают ситуацию, проблем особых нет. Этот год нам покажет, мы получим практику, обсудим с альпинистами, вполне возможно, что некоторые маршруты будут пересмотрены. В июле в погранзону пропущено 16 тыс. 640 человек, с начала августа - 16 тыс. 947, заявления на получение пропуска идут большим потоком", - рассказал Бобров, отметив, что алгоритм получения пропуска опубликован на сайте министерства курортов и туризма КБР.