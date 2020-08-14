Эксперт рассказал, как уменьшить объем контрафакта минеральной воды в СКФО

СТАВРОПОЛЬ, 14 августа. /ТАСС/. Выстраивание более прозрачной системы правоотношений участников рынка минеральных вод в Ставропольском крае приведет к более справедливому распределению доходов от пользования месторождениями, а также поможет снизить количество контрафактной продукции, считает генеральный директор кисловодского ООО "Курортное управление", общественный и политический деятель Николай Мурашко.

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округа Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки по Северному Кавказу в качестве куратора макрорегиона заявил, что систему правоотношений между государством и бизнесом при пользовании месторождениями минеральных вод в Ставропольском крае необходимо сделать более прозрачной и эффективной.

"Сейчас немного сложная система недропользования, использование минеральной воды плохо контролируется государством <…> Соответственно, должны быть прозрачные отношения с государством по добыче этих ресурсов - от скважин, которые принадлежат государству, до прилавка магазина, куда эта вода в итоге попадает. Это позволит, с одной стороны, увеличить долю государства в доходах от торговли минеральной водой, а с другой - пресечь распространение контрафакта, когда вода, разлитая не совсем легальным способом, продается под известными брендами, хотя не соответствует им", - сказал Мурашко.

Он добавил, что в настоящее время доля государства в распределении доходов от добычи и продажи минеральных вод на Ставрополье "не соответствует тому вкладу, которое оно делает в эту сферу".

"Надо понимать, кто и за что получает какие-то доходы, в том числе государство. Сейчас львиная доля в стоимости бутылки на полке - это, в целом, интересы продавца, торговых сетей. Создание прозрачной системы правоотношений может привести в том числе к снижению стоимости (конечной продукции - прим. ТАСС), но самое главное - к справедливому распределению доходов от этого вида деятельности", - отметил собеседник агентства.

На территории Ставропольского края открыто 25 месторождений минеральных вод, на их базе насчитывается более ста целебных источников 13 типов. В регионе производят такую воду, как "Ессентуки", "Нарзан", "Славяновская", "Нагутская", - всего около 30 наименований.