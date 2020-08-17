Доходы главы Марий Эл в 2019 году выросли в девять раз за счет продажи имущества

ТАСС, 17 агуста. Доходы главы Марий Эл Александра Евстифеева за 2019 год составили 40,2 млн рублей против 4,4 млн рублей годом ранее, следует из декларации, размещенной в понедельник на сайте главы республики.

"Декларированный годовой доход 40 232 830,11 (33 700 000 - доход от продажи квартиры и машиномест)", - говорится в документе. Таким образом, за 2019 год показатель вырос в 9,1 раза по сравнению с итогом 2018 года.

Глава региона продал квартиру площадью 132,4 кв. м, а также два машиноместа площадью 23,4 и 21,7 кв.м.

Евстифеев задекларировал земельный участок площадью 2,3 тыс. кв. метров, жилой дом (347,7 кв. м), а также гараж площадью 65,4 кв. м и баню (77,9 кв. метров). Он владеет легковым автомобилем Mercedes S500 и мотовездеходом Honda TRX400FA.

Супруга Евстифеева в 2019 году задекларировала более 5 млн рублей дохода. В ее владении - два участка площадью 83,3 тыс. кв. м и 32,6 тыс. кв. м, а также квартира площадью 229,7 кв. м и бокс площадью 16,7 кв. м.