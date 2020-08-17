В Кисловодске создают туристско-рекреационный комплекс

ПЯТИГОРСК, 17 августа. /ТАСС/. Туристско-рекреационный комплекс, в который войдут Комсомольский парк, Старое озеро, велосипедная и пешеходная инфраструктура нового маршрута для путешествий "Три ущелья - дорога нарзана", создадут в Кисловодске. Также тампланируют развивать экологический, реабилитационный и оздоровительный туризм, сообщает в понедельник пресс-служба городской администрации.

"Территория Комсомольского парка, Старого озера, велосипедная и пешеходная инфраструктура нового туристического маршрута "Три ущелья - дорога нарзана" протяженностью 14 км войдут в туристско-рекреационный комплекс. Он будет также включать присоединенные к Кисловодску земли Предгорного района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводятся работы по реконструкции гидротехнических сооружений на Старом озере, по завершении которых подрядчик приступит к благоустройству территории. Срок окончания всех работ на Старом озере - ноябрь 2021 года.

"Развитие велосипедной и пешеходной туристско-рекреационной сети - в актуальной повестке муниципалитета. На текущем этапе проводятся прикладные, земельно-кадастровые исследования, пробная обкатка маршрута, вносятся необходимые изменения", - рассказали в пресс-службе.

Городские власти ожидают, что туристско-рекреационный кластер даст социально-экономический эффект, изменит мотивацию путешественников, позволит осваивать новые территории, наращивать поток туристов и экскурсантов, а также обеспечит рост конкурентоспособности на рынке туристских услуг. Кроме того, развитие территорий в этом ключе откроет возможности для трендовых видов отдыха: глэмпинга, экологического, оздоровительного и реабилитационного видов туризма.

Город Кисловодск является курортом федерального значения. По данным администрации муниципалитета, ежегодно в городе на отдых и лечение принимают более 300 тысяч человек, что составляет 33-35% от общего объема турпотока региона. Основным видом туризма в Кисловодске является лечебно-оздоровительный.