Правительство РФ расширило географию субсидируемых авиаперелетов на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 18 августа. /ТАСС/. Правительство России расширило на 42 маршрута сеть субсидируемых авиаперелетов в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщает во вторник пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, добавляется в сообщении.

Отмечается, что приоритетное право на субсидии по новому перечню имеют компании, которые используют современные российские самолеты и перевозчики, чьи маршруты софинансируются регионами. В июле власти страны выделили из резервного фонда на субсидии 3 млрд рублей на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров, что позволит снизить цены на билеты по отдельным направлениям. Ожидается, что благодаря такому решению услугами авиаотрасли дополнительно воспользуются около 450 тыс. человек.

Субсидирование региональных авиаперевозок из федерального бюджета ведется с конца 2013 года, когда было утверждено соответствующее постановление правительства о развитии региональных и местных авиаперевозок. В феврале 2020 года министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявил, что программы субсидирования авиарейсов в России должны утверждаться на три-пять лет вперед.