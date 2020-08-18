Минвостокразвития РФ предложило строить инфраструктуру для жилья в ДФО за федеральный счет

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 августа. /ТАСС/. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к новым участкам комплексной застройки на Дальнем Востоке должно вестись за счет федерального бюджета. Такое предложение во вторник на совещании с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока высказал глава Минвостокразвития РФ Александр Козлов.

"Повысить объемы строительства [жилья на Дальнем Востоке] - это системная проблема, и справляться с ней необходимо на все уровнях власти. Регионы должны определить перспективные земельные участки для комплексной застройки, сформировать потребности в инженерной и транспортной инфраструктуре и направить свои предложения в Минстрой, которому, в свою очередь, необходимо обеспечить их строительство за счет федерального бюджета", - предложил Козлов.

По его словам, уже в ближайшее время почти для двух третей жителей Дальнего Востока, решивших оформить льготную ипотеку, не хватит квадратных метров жилья на первичном рынке в макрорегионе. "Мы собрали по субъектам ДФО всю базу молодых семей и участников программы "Дальневосточный гектар", которые хотели бы воспользоваться льготной ипотекой - это 47 тыс. человек. Посмотрели предложения на строительном рынке, на данный момент первичный рынок - 15 тыс. квартир. Констатирую: жилья не хватит, если прямо сейчас не принять экстренные меры и не начать строить", - добавил министр.

Он заявил, что возможность приобрести квартиру в новостройке по льготной ипотеке удержит молодежь от переезда в другой регион. "Мы ведь понимаем, что в конце концов эта молодая семья просто уедет из этого города. А мы потом отчитываемся, что миграционный отток у нас с Дальнего Востока, что города пустеют, глазея пустующими окнами на случайных туристов", - сказал Козлов.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин заявил в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. В декабре прошлого года правительство РФ подписало постановление об условиях программы для молодых семей со ставкой в 2%. Такую ипотеку могут получить молодые семьи, в которых хотя бы один супруг зарегистрирован в регионе. При этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. Также претендовать на нее могут участники программы "Дальневосточный гектар", для которых - в случае запроса кредита на строительство жилья на данном земельном участке - требований по возрасту нет. Возможный размер займа - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет.

По данным на август, сумма средств, выданных с момента начала программы, превысила 33 млрд рублей. 13 банков, которые участвуют в программе, заключили около 9,5 тыс. договоров на получение "Дальневосточной ипотеки".