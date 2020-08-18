Подписи за присвоение звания "Город трудовой доблести" соберут в Северодвинске

АРХАНГЕЛЬСК, 18 августа. /ТАСС/. Сбор подписей в поддержку присвоения Северодвинску Архангельской области государственного звания "Город трудовой доблести" пройдет в период проведения выборов губернатора региона - с 11 по 13 сентября. Как во вторник сообщил ТАСС председатель облизбиркома Андрей Контиевский, сбор подписей будет проходить в дни выборов, но не в помещениях для голосования.

"Инициативная группа уведомила избирком, что они будут проводить сбор подписей 11-13 сентября, чтобы как можно большее число жителей региона могло бы принять участие. Они будут собирать подписи в дни выборов, но не в помещениях для голосования", - сказал Контиевский.

Собеседник агентства пояснил, что подписи будут собирать волонтеры, у них будут опознавательные знаки. "Они будут, скажем так, "брендированы" и стоять, например, у избирательных участков", - добавил он.

Инициатором движения за присвоение городу почетного статуса стало отделение Всероссийского Союза машиностроителей России, а также ветеранские и молодежные организации Северодвинска. По их мнению, Северодвинск, внесший колоссальный вклад в Победу в Великой Отечественной войне и создавший стратегический подводный флот страны, достоин официального признания своих заслуг. Инициативная группа провела автопробег по области. За пять дней участники автопробега посетили 13 городов и населенных пунктов региона и проехали более 2,5 тыс. км. Также листы для подписей будут направлены на предприятия, в учреждения и организации, которые готовы выразить поддержку инициативе присвоения Северодвинску звания "Город трудовой доблести". Их можно будет заполнить дома и принести с собой на выборы.

В начале июля президент России Владимир Путин одобрил идею присвоить 20 городам страны звание "Город трудовой доблести" за трудовой героизм в годы Великой Отечественной войны, подписав соответствующий указ. Северодвинска среди этих 20 городов не оказалось. В инициативной группе уверены, что обращение к президенту, подкрепленное голосами жителей всей области, поможет получить статус.

За годы Великой Отечественной войны Северодвинск (Молотовск) отправил на фронт 17 517 человек. 4 272 из них пали в боях или пропали без вести. Город стал одним из основных портов, через которые проходили грузы, поступавшие от союзников по ленд-лизу. Город принял около миллиона тонн грузов - техники, вооружения, топлива, стратегических материалов, в которых нуждался фронт, было отремонтировано 139 советских и иностранных кораблей и судов. На 402-м судостроительном заводе изготовлено и передано Северному флоту 12 больших морских охотников и эсминец "Осмотрительный". Предприятия города производили минные тралы, корабельные артиллерийские башни, авиабомбы, более сотни тысяч снарядов. На долю Северодвинска пришлось около 35% оборонной продукции всей страны.