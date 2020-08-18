Доход врио губернатора Севастополя в 2019 году составил 3,2 млн рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Доходы Михаила Развожаева, в июле прошлого года назначенного временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя, за 2019 год составили 3,2 млн рублей. Это следует из материалов, которые Развожаев предоставил в Севастопольскую избирательную комиссию для регистрации на выборах главы города.

Согласно этим документам, в собственности Развожаева находится квартира площадью 65 кв. м в Москве.

Супруга главы Севастополя в 2019 году получила 2,75 млн рублей, на нее зарегистрирован автомобиль Nissan Murano. Двое детей в минувшем году получили по 1,3 млн рублей. Супруга и дети главы города являются владельцами квартиры площадью 79,4 кв. м в Севастополе.

Декларации Развожаева за 2018 год найти не удалось - на момент публикации таких документов он занимал пост руководителя исполкома Общероссийского народного фронта. Развожаева назначили на пост врио губернатора Севастополя в июле 2019 года после отставки Дмитрия Овсянникова. Выборы губернатора планируются в регионе в сентябре 2020 года.