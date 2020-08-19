Студия Горького работает над фильм об экоактивизме на необитаемом острове в Арктике

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Документальный фильм "Арктика. Очищение" об экоактивизме на необитаемом острове Вилькицкого в Карском море планируется представить аудитории до конца 2020 года. Картина расскажет о трудностях, которые преодолевают волонтеры, спасая природу от тонн металлолома, сообщили ТАСС в пресс-службе Киностудии имени Горького.

Режиссер Алексей Кобылков и оператор Дмитрий Козьяков снимали картину летом текущего года, сейчас идет монтаж материала. В советское время на острове Вилькицкого разместили полярную станцию, воинскую часть и маяк, но после перестройки забросили, оставив сотни проржавевших бочек, цистерн, техники и сооружений. Ежегодно добровольцы в рамках проекта "Волонтеры Арктики" экосоциологической организации "Зеленая Арктика" отправляются туда, чтобы заняться уборкой территории.

"Это была сложная, но интересная поездка. Героев нашего фильма объединяет только лишь жажда приключений и то, что они были отобраны из множества других кандидатов, и у нас не было главных или второстепенных персонажей. Один из волонтеров прилетел на остров, потому что в начале 1960-х годов его бабушка и дедушка работали там на метеостанции, другой каждый год путешествует, продвигаясь все дальше на север и надеясь в конце концов добраться до Северного полюса. Третий поехал на остров по совету отца. Я искренне надеюсь, что зрители полюбят всех наших героев", - отметил режиссер Кобылков, которого процитировали в пресс-службе.

Прежде чем стать волонтером, кандидаты проходят жесткий отбор, поскольку не каждый сможет справиться с тяжелой физической работой в экстремальных условиях. Из трехсот заявок, поступивших организаторам в этом году, выбрали лишь 12 мужчин. Режиссеру и оператору картины пришлось выполнить общие условия, чтобы попасть на остров - пройти медосмотр, получить справки для работы на Крайнем Севере, отправиться с остальными добровольцами в трехдневный поход на Полярный Урал.

По словам руководителя департамента документального кино студии Горького Анастасии Рыциной, фильм расскажет о "настоящем полярном братстве" и тех, кто готов отказаться от комфорта ради того, чтобы сделать мир лучше. "Это их миссия и наша попытка понять их мотивацию", - пояснила она. Фильм планируется представить публике до конца 2020 года.