В Карачаево-Черкесии на 10% перевыполнили план по посадке сахарной свеклы

ЧЕРКЕССК, 19 августа. /ТАСС/. Аграрии Карачаево-Черкесии засеяли сахарной свеклой более 4 тыс. га вместо планируемых 3,6 тыс. га, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы Министерства сельского хозяйства республики.

"На 2020 год, при плане 3657 га, сельскохозяйственными товаропроизводителями посеяно сахарной свеклы на площади 4053 га", - сказали в министерстве.

Власти региона выработали меры поддержки для аграриев, которые занимаются производством сахарной свеклы. В текущем году сельхозтоваропроизводители уже получили субсидии общим объемом в 25 млн рублей. Субсидии позволят увеличить посевные площади под эту культуру до 7 тыс. га и производить около 260 тыс. т сахарной свеклы в год.

Ранее в министерстве сообщили ТАСС, что в 2019 году в республике сахарной свеклой были засеяны поля 20 хозяйств в Адыге-Хабльском, Ногайском, Прикубанском и Хабезском районах республики на площади 4,3 тыс. га, что на 1,6 тыс. га больше, чем в прошлом году. Общий урожай сахарной свеклы составил 179,4 тыс. т, что на 69 тыс. т больше, чем в 2018 году, урожайность составила 415 ц/га.