Врио губернатора: еврейской автономии нужно 3,2 млрд рублей для защиты от паводков

ТАСС, 21 августа. Правительство Еврейской автономной области (ЕАО) намерено за три года решить проблему паводков в регионе за счет строительства дамб и других гидротехнических сооружений. Для этого властям автономии, пережившей в 2019 году крупное наводнение, потребуется около 3,2 млрд рублей, сообщил ТАСС в пятницу врио губернатора Ростислав Гольдштейн.

"Для защиты региона от паводков завершается строительство дамбы в поселке Тукалевский в Биробиджане. На следующий год запланировано строительство и реконструкция гидротехнических сооружений в поселке имени Тельмана, в селах Доброе, Ленинское, Квашнино, Кукелево, Новое и Дежнево. На реализацию этих планов в ближайшие три года потребуется 3,2 млрд рублей. Паводки наносят автономии существенный материальный ущерб. Так что возведение нужного количества дамб и водоотводных каналов - это не только забота о населении, но еще и взвешенные, необходимые инвестиции в стабильность территории", - сказал Гольдштейн.

Как уточнил врио губернатора, из-за пандемии и ограничительных мер послепаводковое обследование в регионе еще не завершено. Когда оно закончится, правительство области обратится за финансовой поддержкой к федеральному центру.

Вместе со строительством гидротехнических сооружений региональные власти решают вопрос последующего содержания новых объектов. "Когда такие объекты строятся, нужно понимать, кому они будут принадлежать. На мой взгляд, это должно быть федеральное управление, Мелиоводхоз, чтобы такие объекты квалифицированно содержали. Потому что у нас есть пример по дамбе в Николаевке, которую построили и отдали на баланс органам местного самоуправления, и в итоге за лето разукомплектовали все три насоса, к наводнению едва-едва один подготовили", - считает и. о. заместителя председателя правительства ЕАО Валерий Самков.

Затопленные дома

Еще одной проблемой автономии остается расселение домов, которые признали непригодными для проживания после прошлогоднего подтопления. "Еврейской автономной области было выделено 860 миллионов рублей из федерального бюджета. Это колоссальные средства. Поэтому наша задача - чтобы эти деньги дошли до всех нуждающихся. Амурская область, например, на 90% отработала, мы пока на 80%", - рассказал Самков.

Пока свидетельства на покупку жилья получили 145 собственников, которые подавали заявки. Из них 49 человек до сих пор не определились с выбором нового дома.

"К сожалению, некоторые жители области затянули процесс покупки жилья или получения решений суда, оформления документов. Через социальные сети я обратился к людям, объяснил, что у сертификатов есть срок действия, а неиспользованные средства неизбежно вернутся в федеральную казну. Надеюсь, что меня услышали", - сказал Гольдштейн.

Власти также выплатили более 62 млн рублей собственникам 179 жилых помещений, которым требуется капитальный ремонт.

Восстановление инфраструктуры

В мае президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с властями субъектов профинансировать восстановление транспортной инфраструктуры, пострадавшей во время паводков в четырех дальневосточных регионах, включая ЕАО. Всех их обследовали и внесли в общий перечень поврежденных паводками объектов, сообщили в управлении по информационной политике аппарата губернатора и правительства ЕАО.

"Распоряжением правительства России автономной области распределено 190 миллионов рублей для проведения восстановительных работ. В настоящее время на рассмотрении в Росавтодоре находится соглашение о предоставлении данных трансфертов. После его подписания соответствующие средства будут направлены в муниципальные образования области", - уточнили в ведомстве.

Еще 142 млн рублей требуются региону для восстановления двух мостов, уничтоженных в городе Облучье. Пока региональные власти готовят проектно-сметную документацию для этих работ.

Новые паводки

В середине августа Еврейская автономия снова столкнулась с паводками. Сильные дожди в Биробиджане прошли в конце прошлой недели, что привело к подъему уровней воды в реках Бира и Икура и грунтовых вод.

По последним данным, подтопленными остаются пять жилых домов и 26 дворов в Биробиджане и Биробиджанском районе. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. В пункте временного размещения находятся 18 человек, включая восьмерых детей. По заявкам жителей организовали подвоз питьевой воды.

По данным синоптиков, пасмурная погода сохранится до конца недели, однако существенных осадков не ожидается.