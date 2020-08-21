Новгородская область увеличит лимит участников сельской ипотеки на 200 человек

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 августа. /ТАСС/. Власти Новгородской области увеличат установленный для региона лимит на 2020 год по предоставлению сельской ипотеки минимум на 200 человек из-за высокого спроса на эту форму льготного жилищного кредитования. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Министерстве сельского хозяйства региона.

Механизм сельской ипотеки внедрен в РФ в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" с 2020 года. Лимит по участникам льготной ипотеки для Новгородской области на 2020 год составлял 100 человек. Во вторник в регионе выдали сотый кредит.

"Востребованность сельской ипотеки в муниципальных районах Новгородской области дала основание к запросу дополнительных федеральных бюджетных средств. Реализация программы на территории региона продолжится и до конца года, сельскую ипотеку смогут получить еще как минимум 200 человек", - сообщили в министерстве, уточнив, что запрос уже направлен и получено положительною решение.

Участники сельской ипотеки могут получить кредит по низкой ставке до 3% для покупки жилья в определенных сельских территориях Новгородской области. Сельская ипотека, сформированная в рамках госпрограммы, в этом году стала дополнением к уже существующему в Новгородской области субсидированию в общей сумме 42,5 млн рублей областных и федеральных средств для поддержки людей, желающих жить в сельских территориях региона.

В 2019 году госпрограмму комплексного развития сельских территорий было предложено дополнить новыми положениями в части жилищной поддержки, а именно предоставлением жителям села ипотеки до 3%. Объем финансирования льготной ипотеки регионам из федерального бюджета в 2020 году составляет 1 млрд рублей.