В Железноводске на домах, в которых живут ветераны, появятся именные таблички

ПЯТИГОРСК, 21 августа . /ТАСС/. Именные таблички с биографией ветеранов установят в 2020 году на домах участников Великой Отечественной войны в Железноводске, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации в пятницу.

"В Железноводске в Год Памяти и Славы на домах, в которых живут ветераны, появятся именные таблички. Принято решение отметить каждого здравствующего участника Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первые шесть именных табличек "Здесь живет ветеран" установят 3 сентября. Всего до конца года будет установлено 19 табличек - по числу ныне здравствующих в Железноводске участников Великой Отечественной войны.

"Именное посвящение будет содержать биографию ветеранов. Это не только преклонение перед великим подвигом ветеранов, но и назидание для будущих поколений. Память о Великой Победе навсегда в сердцах российского народа", - приводят в сообщении слова главы города Евгения Моисеева.

По данным пресс-службы, в торжественном открытии именных звезд примут участие сами ветераны, для которых будут организованы персональные творческие выступления.