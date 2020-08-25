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В Северной Осетии в дикую природу выпустили двух молодых леопардов

Самец Баксан и самка Агура родились в 2018 году, их вырастили в Центре восстановления Сочинского национального парка. По словам специалистов, животные готовы к жизни в естественной среде

СОЧИ, 25 августа. /ТАСС/. Двух краснокнижных леопардов, выращенных в Центре восстановления Сочинского национального парка, выпустили в дикую природу в Северной Осетии на территории Турмонского заказника. Об этом говорится в сообщении нацпарка, распространенном во вторник.

"25 августа - еще одна знаковая дата для "Центра восстановления леопарда на Кавказе" Сочинского национального парка. Сегодня еще двоих леопардов - самца Баксана и самку Агуру выпускают в дикую природу в Северной Осетии на территории Турмонского заказника. Как рассказал Николай Воронин, руководитель Центра восстановления леопарда на Кавказе, леопарды успешно сдали экзамены и прошли тестирование. Теперь они полностью готовы к жизни в естественной среде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что леопарды чувствуют себя хорошо. Оба котенка родились в 2018 году. По мнению некоторых ученых, сейчас у животных самый оптимальный возраст для выпуска. После отлова в специальных транспортировочных клетках их доставили из Центра к месту вылета вертолета, откуда они отправились к месту выпуска.

Ранее уже сообщалось о том, что самца и самку переднеазиатского леопарда выпустили на территорию Кавказского заповедника (западный склон горы Ахцархва), что стало третьим выпуском животных на территорию заповедника за четыре года. "У нас уже есть потомство этого года - один котенок от самки Андреа, мы ждем потомство от самки Черри, плюс в ближайшее время ведется работа по обмену парами со Шведским зоопарком" - приводятся в сообщении слова Воронина.

В Швецию передадут самку Багиру, а взамен возьмут пару, от которой планируют получать потомство и готовить его к выпуску. В данное время в дикой природе обитают 5 переднеазиатских леопардов - все воспитанники уникального Центра восстановления леопарда на Кавказе.

Программа восстановления популяции леопарда

До середины XX века леопард был широко распространен на Кавказе, он занимал практически все горные территории. Однако к 1950-м годам его численность резко сократилась. Во многих районах животное было полностью уничтожено по вине человека.

В 2005 году специалисты Российской академии наук и WWF России разработали программу восстановления популяции леопарда на Кавказе. В 2007 году ее утвердили на уровне правительства РФ. С 2009 года программу поддерживает президент России Владимир Путин. В Северной Осетии реализацию программы восстановления поддерживает компания "Русгидро".

Переднеазиатский леопард входит в число 11 приоритетных видов животного мира федерального проекта "Сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма" нацпроекта "Экология".

Хищник занесен в Красную книгу РФ на уровне вида с категорией 1 - объект животного мира, находящийся под угрозой исчезновения.

В ходе мониторинга ученые объединяют информацию обо всех леопардах, выпущенных в природу на российском Кавказе, и природных особях, которые заходят из Закавказья. Выпуск в 2016 и 2018 годах в дикую природу переднеазиатских леопардов, выращенных в Центре восстановления леопарда Сочинского национального парка, стал только первым шагом по созданию новой популяции на Северном Кавказе, численность которой должна составлять не менее 50 особей.

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