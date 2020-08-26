Город Гусионоозерск в Бурятии перевели на безопасный метод очистки воды

УЛАН-УДЭ, 26 августа. /ТАСС/. Безопасный метод очистки водопроводной воды ввели по национальному проекту "Экология" во втором по экономическому значению городе Бурятии Гусиноозерск. Об этом ТАСС сообщил в среду министр по строительству и модернизации жилищно-коммунального комплекса Николай Рузавин.

"В рамках федерального проекта "Чистая вода" в Гусиноозерске реализован проект стоимостью более 2,2 млн рублей с участием концессионера. Внедрена новая современная технология обеззараживания питьевой воды, которая исключает применение хлора. Оборудование уже введено в эксплуатацию, 93% населения города обеспечено водой, которая очищается по современной технологии. Теперь у водопроводной воды более качественные органолептические показатели", - сказал Рузавин.

По его словам, применение новой технологии планируется распространить и на другие населенные пункты. "В первую очередь, это Мухоршибирь, Тарбагатай, Кабанский район, где в воде регистрируется повышенное содержание железа и марганца", - отметил министр.

Еще одно преимущество нового метода обеззараживания воды - улучшены условия труда для персонала водозаборной станции, исключается возможность интоксикации людей. Теперь нет необходимости перевозить и хранить жидкий хлор, снижены затраты, связанные с использованием химического вещества.

Город Гусиноозерск является административным центром Селенгинского района Бурятии, в населенном пункте живут более 23,4 тыс. человек, градообразующее предприятие - Гусиноозерская ГРЭС. Водозабор в городе был введен в эксплуатацию в 1976 году.

Нацпроект "Экология" реализуется в России по указу президента РФ Владимира Путина. Проект рассчитан до 2024 года, в него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).