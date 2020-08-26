Число участников федеральной премии "Кардо" ограничат на Ставрополье до 250 человек

СТАВРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Организаторы премии за вклад в развитие уличной культуры "Кардо" ограничат число участников некоторых финальных мероприятий премии для соблюдения требований Роспотребнадзора. В частности, в образовательной программе смогут участвовать максимум 250 человек, сообщил журналистам в среду директор премии Валентин Работенко.

Премия "Кардо" должна была состояться в Ставропольском крае весной 2020 года, однако из-за введения ограничительных мероприятий в период пандемии сроки были передвинуты. Очные финалы в рамках премии, образовательная программа, церемонии открытия и награждения пройдут с 1 по 4 октября в Железноводске.

"Будут ограничения по числу участников <…> в образовательной программе у нас будут принимать участие 250 человек. По требованиям Роспотребнадзора и тем условиям, которые ставятся для лекционных аудиторий, мы не можем пустить больше людей. Но зато будут прямые трансляции, записи, в том числе выступлений экспертов. Будут вестись эфиры в нескольких социальных сетях, поэтому ребята, которые не смогут попасть туда из-за пандемии или переноса, смогут смотреть трансляции и записи", - сказал он.

В частности, участвовать в мероприятиях премии не смогут иностранные делегации. "Мы ожидали [представителей] 15 стран, все постсоветское пространство. С учетом пандемии, переноса, угрозы распространения коронавирусной инфекции, мы были вынуждены отменить участие иностранных делегаций, но так или иначе эта идея остается на будущее, на следующий год", - отметил Работенко.

В первый день премии запланировано проведение церемонии открытия, концерта и фейерверка, во второй день - образовательного форума, в третий день - финальных соревнований среди участников по разным направлениям. "Большая протяженность фестиваля - 3,5 км. Очень много альтернативных площадок, фотозон, локаций, различных арт-объектов, творческих коллективов <…> По открытым площадкам ограничения помягче, там будет значительно большее количество людей принимать участие [чем в образовательном форуме]", - пояснил директор премии.

Конкурс-премия "Кардо" является победителем Северо-Кавказского молодежного форума и конкурса Фонда президентских грантов. В 2019 году финальная часть премии собрала в городе Ставрополе более 500 представителей 27 российских регионов. В 2020 году место проведение было изменено, мероприятия пройдут в Железноводске.