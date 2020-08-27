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Еврейская АО перешла на централизованную закупку угля

Власти региона надеются, что это позволит пройти отопительный сезон без сбоев

ТАСС, 27 августа. Правительство Еврейской автономной области (ЕАО) перешло на централизованную закупку угля для отопительного сезона, чтобы не повторилась ситуация 2019 года, когда в регионе вводили режим чрезвычайно ситуации из-за проблем с теплоснабжением, сообщил ТАСС врио губернатора Ростислав Гольдштейн.

Проблемы с теплоснабжением в ЕАО возникали каждую зиму. В 2019 году температура в домах и на соцобъектах падала из-за недостаточного запаса топлива и неготовности котельных. Ситуацию также осложнил паводок в регионе, который подтопил несколько десятков населенных пунктов.

"Особое внимание уделено закупке топлива. Принято решение, что в 2020 году этот процесс будет централизованным. Это поможет избежать перебоев на отдельных объектах и позволит пройти отопительный сезон без сбоев. Подсчитано, что объем 45-дневного запаса топлива для муниципальных образований области составляет 46,8 тысячи тонн. Ориентировочная его стоимость превышает 172 млн рублей", - сказал Гольдштейн.

По словам и.о. зампредседателя правительства региона Валерия Самкова, торги на поставку топлива в 2020 году будут отличаться максимальной прозрачностью. "Условие, которое диктует министерство финансов России - это проведение прозрачных конкурсов, результаты которых мы должны предоставить им. Это входной билет или вексель, который мы обменяем в Минфине России на дотации для выравнивания бюджетной обеспеченности и муниципалитетов, и субъекта", - сказал собеседник.

Как уточнил Самков, всего в Еврейской автономии 118 котельных, которые обслуживаются 19 предприятиями. Одна из этих компаний и выступит главным заказчиком угля. Закупить первую партию топлива предполагается с рассрочкой на два месяца.

"Не всегда деньги есть в бюджете, потому что прежде чем за услугу заплатить, ее нужно оказать. Октябрь, ноябрь - это те месяцы, когда зима, по сути, еще не началась. Хоть по прибору учета, хоть по нормативу, расчет обычно в декабре производится. Поэтому на таких условиях мы объявляем конкурс - с рассрочкой на два месяца", - подчеркнул он.

Ремонтная кампания

Параллельно региональные власти продолжают ремонтную кампанию котельных и связанной с ними инфраструктуры. По данным управления по информационной политике аппарата губернатора и правительства ЕАО, в целом по области износ котельных и водопровода составляет 65%, сетей канализации и канализационных насосных станций - 75% и 64% соответственно, тепловых сетей - 55,6%, водопроводных насосных станций - 56%. Наиболее изношенными - на 85% - являются очистные сооружения канализации.

Особо проблемные участки обновляются за счет госпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры". "В этом году в ее рамках муниципальные образования области суммарно получат 204 миллиона рублей, 132,7 миллиона из которых выделено из федерального бюджета, в том числе в рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста Еврейской автономной области. Такие средства на ремонт в регионе выделены впервые за много лет", - уточняет врио губернатора ЕАО.

На эти средства предстоит заменить несколько участков систем отопления, водоснабжения и водоотведения, приобрести и установить котлы, насосное оборудование, резервные источники питания. Также федеральные деньги пойдут на разработку проектно-сметной документации (ПСД), рассказывает и. о. зампредседателя правительства области Валерий Самков: "Проектная документация - это опять-таки тот входной билет в Министерство развития Дальнего Востока и Арктики, где нам говорят, что готовы дать и миллиард на модернизацию. Только не на пальцах просят объяснять, а положить на стол экспертизу и проектную документацию. Поэтому мы сейчас эту ПСД готовим силами местного самоуправления с мыслью о том, что она ляжет в основу глубокой модернизации, реконструкции или даже сноса некоторых котельных".

По предварительной оценке, доведение до нормативного состояния всех объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения в регионе обойдется почти в 2,95 млрд рублей. Для быстрого обновления инфраструктуры власти рассматривают заключение концессионных соглашений с частными компаниями. В частности, свои инвестиционные программы готовят ПАО "Русгидро" и ООО "Коммунальные интеллектуальные системы".

Альтернативные источники тепла

Одним из дополнительных решений проблемы отопительного сезона в Еврейской автономии Самков видит частичный отказ от угля в пользу альтернативных источников тепла.

"Нужно идти в ногу с научно-техническим процессом, понимая тот факт, что у нас расходы неоправданно велики. Не везде надо углем топить, есть возможность электроэнергию задействовать. На опыте своего района знаю (в 2015-2019 годах был главой Ленинского района, в 2019-м это был единственный район, который оказался готов к отопительному сезону - прим. ТАСС). Я в школах и детских садах, которые до 400 кв. метров, все котельные позакрывал и перевел на конвекторное отопление либо электрическое, с котлом", - подчеркивает собеседник.

При этом глава региона считает, что к кардинальной смене схемы теплоснабжения нужно подходить крайне аккуратно и взвешенно, поскольку ее резкая смена может привести не только к большим затратам, но и к срыву самой подготовки к отопительному сезону.

Правительство области все еще держит на особом контроле готовность котельных региона и подготовку к зиме. В частности, врио губернатора по возможности сам выезжает на объекты. По состоянию на конец августа сфера ЖКХ в автономии готова к отопительному сезону на 67,7%.

Теги
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