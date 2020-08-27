Еврейская АО перешла на централизованную закупку угля

ТАСС, 27 августа. Правительство Еврейской автономной области (ЕАО) перешло на централизованную закупку угля для отопительного сезона, чтобы не повторилась ситуация 2019 года, когда в регионе вводили режим чрезвычайно ситуации из-за проблем с теплоснабжением, сообщил ТАСС врио губернатора Ростислав Гольдштейн.

Проблемы с теплоснабжением в ЕАО возникали каждую зиму. В 2019 году температура в домах и на соцобъектах падала из-за недостаточного запаса топлива и неготовности котельных. Ситуацию также осложнил паводок в регионе, который подтопил несколько десятков населенных пунктов.

"Особое внимание уделено закупке топлива. Принято решение, что в 2020 году этот процесс будет централизованным. Это поможет избежать перебоев на отдельных объектах и позволит пройти отопительный сезон без сбоев. Подсчитано, что объем 45-дневного запаса топлива для муниципальных образований области составляет 46,8 тысячи тонн. Ориентировочная его стоимость превышает 172 млн рублей", - сказал Гольдштейн.

По словам и.о. зампредседателя правительства региона Валерия Самкова, торги на поставку топлива в 2020 году будут отличаться максимальной прозрачностью. "Условие, которое диктует министерство финансов России - это проведение прозрачных конкурсов, результаты которых мы должны предоставить им. Это входной билет или вексель, который мы обменяем в Минфине России на дотации для выравнивания бюджетной обеспеченности и муниципалитетов, и субъекта", - сказал собеседник.

Как уточнил Самков, всего в Еврейской автономии 118 котельных, которые обслуживаются 19 предприятиями. Одна из этих компаний и выступит главным заказчиком угля. Закупить первую партию топлива предполагается с рассрочкой на два месяца.

"Не всегда деньги есть в бюджете, потому что прежде чем за услугу заплатить, ее нужно оказать. Октябрь, ноябрь - это те месяцы, когда зима, по сути, еще не началась. Хоть по прибору учета, хоть по нормативу, расчет обычно в декабре производится. Поэтому на таких условиях мы объявляем конкурс - с рассрочкой на два месяца", - подчеркнул он.

Ремонтная кампания

Параллельно региональные власти продолжают ремонтную кампанию котельных и связанной с ними инфраструктуры. По данным управления по информационной политике аппарата губернатора и правительства ЕАО, в целом по области износ котельных и водопровода составляет 65%, сетей канализации и канализационных насосных станций - 75% и 64% соответственно, тепловых сетей - 55,6%, водопроводных насосных станций - 56%. Наиболее изношенными - на 85% - являются очистные сооружения канализации.

Особо проблемные участки обновляются за счет госпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры". "В этом году в ее рамках муниципальные образования области суммарно получат 204 миллиона рублей, 132,7 миллиона из которых выделено из федерального бюджета, в том числе в рамках реализации Плана социального развития центров экономического роста Еврейской автономной области. Такие средства на ремонт в регионе выделены впервые за много лет", - уточняет врио губернатора ЕАО.

На эти средства предстоит заменить несколько участков систем отопления, водоснабжения и водоотведения, приобрести и установить котлы, насосное оборудование, резервные источники питания. Также федеральные деньги пойдут на разработку проектно-сметной документации (ПСД), рассказывает и. о. зампредседателя правительства области Валерий Самков: "Проектная документация - это опять-таки тот входной билет в Министерство развития Дальнего Востока и Арктики, где нам говорят, что готовы дать и миллиард на модернизацию. Только не на пальцах просят объяснять, а положить на стол экспертизу и проектную документацию. Поэтому мы сейчас эту ПСД готовим силами местного самоуправления с мыслью о том, что она ляжет в основу глубокой модернизации, реконструкции или даже сноса некоторых котельных".

По предварительной оценке, доведение до нормативного состояния всех объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения в регионе обойдется почти в 2,95 млрд рублей. Для быстрого обновления инфраструктуры власти рассматривают заключение концессионных соглашений с частными компаниями. В частности, свои инвестиционные программы готовят ПАО "Русгидро" и ООО "Коммунальные интеллектуальные системы".

Альтернативные источники тепла

Одним из дополнительных решений проблемы отопительного сезона в Еврейской автономии Самков видит частичный отказ от угля в пользу альтернативных источников тепла.

"Нужно идти в ногу с научно-техническим процессом, понимая тот факт, что у нас расходы неоправданно велики. Не везде надо углем топить, есть возможность электроэнергию задействовать. На опыте своего района знаю (в 2015-2019 годах был главой Ленинского района, в 2019-м это был единственный район, который оказался готов к отопительному сезону - прим. ТАСС). Я в школах и детских садах, которые до 400 кв. метров, все котельные позакрывал и перевел на конвекторное отопление либо электрическое, с котлом", - подчеркивает собеседник.

При этом глава региона считает, что к кардинальной смене схемы теплоснабжения нужно подходить крайне аккуратно и взвешенно, поскольку ее резкая смена может привести не только к большим затратам, но и к срыву самой подготовки к отопительному сезону.

Правительство области все еще держит на особом контроле готовность котельных региона и подготовку к зиме. В частности, врио губернатора по возможности сам выезжает на объекты. По состоянию на конец августа сфера ЖКХ в автономии готова к отопительному сезону на 67,7%.