В Улан-Удэ в ноябре запустят автобусы, приобретенные благодаря "Народному бюджету"

УЛАН-УДЭ, 28 августа. /ТАСС/. Новые автобусы большой вместимости будут запущены на линии в Улан-Удэ в ноябре. За их приобретение проголосовали жители города в июле одновременно с голосованием по поправкам к Конституции РФ, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе мэрии.

"Контракты заключены на поставку 42 современных автобусов ПАЗ за счет федерального проекта "Народный бюджет" и в рамках единой дальневосточной субсидии. Общая сумма средств федерального и республиканского бюджетов на приобретение автобусов составит более 199 млн рублей. Первые автобусы планируется выпустить на линию городских маршрутов в начале ноября", - сообщили в городской администрации.

Автобусы включены в производственный план Павловского автозавода на сентябрь.

Общая вместимость одного автобуса составляет 52 пассажира, транспортное средство приспособлено для перевозки инвалидов в кресле-коляске, имеет экологический стандарт Евро-5, оборудовано речевым автоинформатором, электронным табло и кондиционером. "Работа новых автобусов будет организована на магистральных направлениях города, там, где существует нехватка пассажирского транспорта большой вместимости, это микрорайоны Сокол, Восточный, Загорск, сотые квартала и другие направления", - пояснили в мэрии.

Проблема нехватки автобусов большой вместимости на маршрутах в Улан-Удэ наблюдается уже не первый год: ежегодно уменьшается количество частных перевозчиков, проблема транспортной доступности для жителей отдаленных микрорайонов становится все ощутимее.

Также на средства "Народного бюджета" в этом году в Улан-Удэ будет реализовано 30 мероприятий по благоустройству столицы Бурятии и ремонту объектов инфраструктуры - за эти предложения горожане отдали свои голоса сайте народныйбюджет03.рф. Работы будут проведены во дворах, скверах: планируется строительство спортивных площадок, ливневых канализаций, освещение улиц и озеленение.