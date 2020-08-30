Изображение тигра площадью 700 кв. метров появилось на въезде во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Художники объединения "33+1" создали на фасаде одного из зданий на въезде во Владивосток граффити с изображением амурского тигра площадью почти 700 кв. метров. Как рассказал журналистам представитель объединения Павел Шугуров, на работу ушло около 10 дней и 150 литров краски.

Полотном для картины стала торцевая стена многоквартирного дома по улице Чапаева, 14. Обращенная к главному въезду в город, эта стена хорошо видна автомобилистам, движущимся ко въезду во Владивосток.

"Этот фасад был построен в 1980 году с тем расчетом, чтобы встречать всех въезжающих во Владивосток, здесь должно было быть размещено советское монументальное панно. Но потом была перестройка, панно это сделать не успели, зато появилась огромная реклама колбасы. <…> Рисовали мы 10 дней, и нам сильно мешала наша приморская погода: то тайфуны, то сильный ветер. На все ушло около 150 литров фасадной краски", - рассказал Шугуров.

Эскиз был разит на квадраты, чтобы затем перенести его на стену, которая также была размечена на квадраты. Изображение создавалось, "как на принтере, клетка за клеткой". Как отметил художник, тигр является для Владивостока "тотемным животным", в городе уже есть около 20 скульптурных и живописных изображений этого животного.

Граффити создано во Владивостоке при поддержке центра "Амурский тигр" и Русского географического общества.