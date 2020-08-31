Мишустин поручил выделить трем регионам ДФО финансовую помощь на оплату труда бюджетников

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину рассмотреть вопрос об оказании дополнительной финансовой помощи Еврейской автономной области, Магаданской области и Забайкальскому краю на обеспечение расходов по оплате труда бюджетников, сообщается на сайте кабмина.

"Минфину России (А. Г. Силуанову) рассмотреть вопрос об оказании дополнительной финансовой помощи Еврейской автономной области, Магаданской области и Забайкальскому краю на обеспечение расходов по оплате труда с начислениями работникам бюджетной сферы региона по итогам фактических темпов роста средней заработной платы по экономике за 9 месяцев 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о результатах работы Минфин должен доложить в правительство РФ до 15 ноября 2020 года.

Кроме того, Мишустин поручил Минфину рассмотреть вопрос об увеличении лимита предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на счете бюджета Магаданской области и Республики Бурятия. Ведомства должны доложить о результатах в срок до 15 сентября 2020 года.