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Мишустин поручил выделить трем регионам ДФО финансовую помощь на оплату труда бюджетников

Он также поручил Минфину рассмотреть вопрос об увеличении лимита предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на счете бюджета Магаданской области и Бурятии

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину рассмотреть вопрос об оказании дополнительной финансовой помощи Еврейской автономной области, Магаданской области и Забайкальскому краю на обеспечение расходов по оплате труда бюджетников, сообщается на сайте кабмина.

"Минфину России (А. Г. Силуанову) рассмотреть вопрос об оказании дополнительной финансовой помощи Еврейской автономной области, Магаданской области и Забайкальскому краю на обеспечение расходов по оплате труда с начислениями работникам бюджетной сферы региона по итогам фактических темпов роста средней заработной платы по экономике за 9 месяцев 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о результатах работы Минфин должен доложить в правительство РФ до 15 ноября 2020 года.

Кроме того, Мишустин поручил Минфину рассмотреть вопрос об увеличении лимита предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на счете бюджета Магаданской области и Республики Бурятия. Ведомства должны доложить о результатах в срок до 15 сентября 2020 года.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияБурятияЗабайкальский крайМагаданская областьЕврейская автономная областьДальний Восток
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