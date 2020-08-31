Житель Дагестана нашел во дворе дома подземные комнаты с древними кувшинами и скелетами

МАХАЧКАЛА, 31 августа. /ТАСС/. Подземные комнаты с древними кувшинами и скелетами обнаружил житель села Уркарах Дахадаевского района Дагестана при ремонте своего дома. Об этом сообщает в понедельник администрация района.

"Ремонт - это всегда непростой и длительный процесс, в ходе которого может открыться масса деталей и сюрпризов. Один из таких сюрпризов как раз и случился с одним из жителей села Уркарах. Абдулгамид Мирзаев решил сделать в своем доме капитальный ремонт. Но работы по благоустройству двора продлились недолго, во дворе своего дома на глубине 5-6 метров им были обнаружены две комнаты, на полках в которых стояли кувшины, а посередине комнаты - скелеты", - говорится в сообщении на официальной странице администрации района в Instagram.

Сообщается, что для изучения истории этих комнат ожидается приезд бригады археологов. "Мы надеемся на то, что их изучение прольет свет на события прошлого, так как находка всерьез озадачила и хозяев дома и их соседей", - отмечает администрация.

Село Уркарах находится в 151 км к югу от Махачкалы и является административным центром Дахадаевского района. Расположено село на высоте 1,5 км над уровнем моря. Подавляющее большинство населения Уркараха - даргинцы.