Объем собранных тепличных томатов на Ставрополье за 8 месяцев вырос на 13%

ПЯТИГОРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Аграрии Ставрополья с начала 2020 года собрали 45,4 тыс. тонн тепличных томатов, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Регион входит в тройку лидеров в стране по сбору томатов защищенного грунта, сообщили журналистам в среду в управлении по информполитике правительства Ставропольского края.

"На текущую дату 2020 года аграриями Ставрополья собрано 45,4 тыс. тонн томатов защищенного грунта, что на 13% выше уровня прошлого года - 40,1 тыс. тонн", - отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Вячеслав Дридигер, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что лидерами по производству томатов защищенного грунта являются сельхозпредприятия Изобильненского городского округа (16,2 тыс. тонн) и Кировского городского округа (12,3 тыс. тонн). "Ставропольский край занимает третье место в стране по сбору томатов защищенного грунта. Всего по итогам 2019 года было собрано 54,7 тыс. тонн или 6% от производства Российской Федерации", - сказано в пресс-релизе.

По данным управления, увеличению валового сбора тепличных томатов в крае помогает системная работа по развитию тепличного хозяйства. За последние шесть лет на Ставрополье было реализовано 11 новых инвестиционных проектов в области защищенного грунта стоимостью 29,2 млрд рублей. Это позволило кратно увеличить валовой производство ставропольских тепличных овощей - за пять лет в восемь раз.

"В 2020 году реализуются еще три проекта по расширению тепличных площадей в общей сложности на 59 га. Ввод объектов в Изобильненском, Предгорном и Левокумском районах уже к 2021 году позволит увеличить валовый сбор еще на 41 тыс. тонн, увеличив общий валовой сбор до 141 тыс. тонн", - говорится в пресс-релизе.

Управление сообщает, что предприниматели в сфере АПК, развивающие тепличное хозяйство, пользуются мерами господдержки, которая позволяет возместить 20% от фактических затрат на строительство и модернизацию тепличных комплексов. Общая сумма субсидии за последние шесть лет составила 2,5 млрд рублей.