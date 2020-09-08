Центр ядерной медицины впервые открыли в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 сентября. /ТАСС/. Первый центр ядерной медицины открылся в Северной Осетии на базе республиканского онкологического диспансера, передает корреспондент ТАСС.

"В нашей республике проблема онкозаболеваний стоит очень остро. Число наших граждан, у которых ежегодно диагностируют рак, все еще довольно высокое. Теперь у них появился еще один отличный шанс успешно бороться с этой тяжелой болезнью. Снижение смертности от онкологических заболеваний является одним из приоритетов деятельности руководства республики", - сказал на церемонии открытия глава республики Вячеслав Битаров.

В центре можно будет получить услугу диагностики онкологических заболеваний ПЭТ/КТ, направление на которую выдает республиканский онкологический диспансер. В центре установлено современное, высокотехнологичное оборудование ПЭТ/КТ сканер Siemens Biograph Horizon-3R и ОФЭКТ/КТ сканер Siemens Symbia Intevo 6.

До сих пор жители республики за соответствующей диагностиков выезжали за пределы республики. Услуга будет бесплатной благодаря ОМС.

Объем инвестиций в проект составил более 300 млн рублей. Первых пациентов учреждение примет в октябре текущего года. Всего центр сможет принимать более шесть тыс. пациентов ежегодно. Открытие центра ядерной медицины обеспечит рабочими местами 15 специалистов. Они обладают необходимыми знаниями и навыками. Врачи прошли дополнительно обучение в московских центрах ядерной медицины.

Проект реализован в рамках федеральной программы МИГ по обеспечению РФ инфраструктурой, связанной с диагностикой с использованием РФП. В реализации участвовала компания "МедИнвестГрупп".