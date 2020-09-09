Власти Махачкалы договорились с РГО о совместном спасении обмелевшего озера в городе

МАХАЧКАЛА, 9 сентября. /ТАСС/. Мэрия Махачкалы договорилась с Русским географическим обществом (РГО) о совместной выработке стратегии спасения обмелевшего озера Ак-Гель, находящегося в границах города. Об этом сообщил в среду мэр Махачкалы Салман Дадаев.

"На прошлой неделе в Москве у меня состоялась встреча с директором департамента регионального развития Русского географического общества Сергеем Корлыхановым. В ходе встречи была достигнута договоренность о совместной работе по выработке стратегии спасения озера и проведении экспертного заседания в Махачкале", - написал на своей странице в Instagram Дадаев.

С 2018 года специалисты отмечают резкое снижение уровня воды в озере Ак-Гель. На его берегах некоторое время выбрасывали строительный мусор, в результате фильтрационные свойства берегов ухудшились, к тому же на обмеление повлиял трехлетний дефицит осадков в этой местности.

В поисках решения

С начала текущего года, по его словам, власти "системно ищут решение одной из важнейших экологических проблем города - восстановления водного баланса и реабилитации озера Ак-Гель", потому что вопрос с обмелением данного озера "нельзя решить полумерами и одними только громкими заявлениями".

"На первом этапе нужно определить причины, из-за которых сложилась текущая ситуация с озером. С этой целью весной мы создали экспертную комиссию. Несколько раз проводились исследования проб воды, взятых в разных точках озера. Мы провели переговоры с экспертами разных профилей и привлекли к работе специалистов Росрыболовства. После получения результатов многократных исследований проб воды и обследования береговой линии мы подготовили пакет документов для передачи экспертам Русского географического общества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состав комиссии будет расширяться. "Мы продолжаем привлекать экспертов высокого класса в данной сфере и ставим перед собой конкретные цели: осуществить экологическую реабилитацию озера, восстановить водный баланс и в итоге провести комплексное благоустройство береговой линии. После изучения ситуации специалистами РГО, имеющими большой опыт в спасении озер, на основе научных исследований и подходов будут выработаны окончательные решения о дальнейших действиях по спасению озера Ак-Гель", - написал глава города.

Он добавил, что "параллельно проводится работа по возвращению в собственность муниципалитета прибрежной территории, которая несколько лет назад частично была распродана и определена под застройку". "Уверен, что вместе мы сможем сохранить Ак-Гель для будущих поколений жителей Махачкалы и Дагестана", - заключил Дадаев.

Об озере Ак-Гель

Ак-Гель - озеро, расположенное в Редукторном поселке Махачкалы, имеет лагунное происхождение. Оно образовалось путем намывания песчаной косы, отделившей его от Каспийского моря, с которым у озера сохраняется подземная связь. Общая площадь озера - 130 га.

Как сообщили 4 сентября в правительстве Дагестана, власти Махачкалы намерены подвести водопровод для заполнения водой озера Ак-Гель. Сообщалось, что к спасению водоема подключились неравнодушные люди, создан фонд спасения озера Ак-Гель. По данным Минприроды республики, территория озера некоторое время числилась как участок под застройку. Власти добились отмены части выданных постановлений на строительство, еще часть дел рассматривается в суде. С берегов Ак-Гель вывезли мусор, в настоящее время определены и границы водоема.