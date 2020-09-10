В Северной Осетии прожиточный минимум пенсионера составит 8,4 тыс. рублей в 2021 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 сентября. /ТАСС/. Величина прожиточного минимума пенсионера в Северной Осетии в 2021 году составит 8 тыс. 455 рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе парламента республики по итогам заседания регионального заксобрания.

"Установлена величина прожиточного минимума пенсионера в республике на 2021 год в целях установления социальной доплаты к пенсии в размере 8 тысяч 455 рублей", - сказал собеседник агентства.

Величина прожиточного минимума на душу населения за II квартал 2020 года составила в Северной Осетии 10 тыс. 47 рублей. Прожиточный минимум для трудоспособного населения утвержден в размере 10 599 рублей, для пенсионеров - 8 045 рублей, для детей - 10 470 рублей.