{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Северной Осетии прожиточный минимум пенсионера составит 8,4 тыс. рублей в 2021 году

Величина прожиточного минимума на душу населения за II квартал 2020 года составила в Северной Осетии 10 тыс. 47 рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 сентября. /ТАСС/. Величина прожиточного минимума пенсионера в Северной Осетии в 2021 году составит 8 тыс. 455 рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе парламента республики по итогам заседания регионального заксобрания.

"Установлена величина прожиточного минимума пенсионера в республике на 2021 год в целях установления социальной доплаты к пенсии в размере 8 тысяч 455 рублей", - сказал собеседник агентства.

Величина прожиточного минимума на душу населения за II квартал 2020 года составила в Северной Осетии 10 тыс. 47 рублей. Прожиточный минимум для трудоспособного населения утвержден в размере 10 599 рублей, для пенсионеров - 8 045 рублей, для детей - 10 470 рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФО
В Кореновске до конца года достроят детсад, который решит проблему нехватки мест
На протяжении нескольких лет в городах Краснодарского края фиксируется проблема нехватки мест в школах и детских садах, это связано с ростом числа жителей региона
Читать полностью