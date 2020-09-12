Современную круглогодичную ледовую арену построили для суворовцев Приморского края

ТАСС, 12 сентября. Торжественная церемония открытия крытой круглогодичной ледовой арены для уссурийского суворовского училища состоялось в Приморском крае. Об этом в субботу сообщается в релизе пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту (ТОФ).

"Прошла торжественная церемония открытия круглогодичного ледового катка. Строительство крытого современного спортивного объекта, общая площадь которого превышает 2 тыс. квадратных метров, выполнялось специалистами военно-строительного комплекса министерства обороны [РФ]. Каток - это уже второй современный спортивный объект, построенный военными строителями для суворовцев: два с половиной года назад для ребят был сдан универсальный спортивный комплекс "Старт", - говорится в распространенном сообщении.

По информации пресс-службы ВВО, на ледовой арене размерами 45,8 на 26,7 метров одновременно могут заниматься до 40 человек. Ее оборудование позволяет проводить учебные и тренировочные занятия по хоккею. Система холодоснабжения включает в себя установку охлаждения жидкости, расположенную в помещении хладоцентра, конденсатор воздушного охлаждения и само ледовое поле для катания. В здании есть пункт хранения и заточки коньков и современный медицинский кабинет.

Сразу же после церемонии открытия на льду спортивного комплекса состоялся первый товарищеский хоккейный матч.