Аксенов: власти Крыма поддержат международные проекты по сохранению исторической памяти

ТАСС, 14 сентября. Власти Крыма готовы поддерживать различные проекты, в том числе международные, которые будут направлены на сохранение исторической памяти, говорится в обращении главы региона Сергея Аксенова к участникам историко-археологического проекта "Крым-Севастополь 2020".

В понедельник в ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная запуску 28 сентября историко-археологического проекта "Крым-Севастополь 2020" Фонда развития русско-французских исторических инициатив. В его рамках запланировали раскопки и поиск могил русских, французских и английских солдат, погибших во время Крымской войны 1853-1856 годов.

"Мы высоко ценим работу, проводимую фондом, и намерены всячески поддерживать эти и последующие изыскания. Ведь кроме сугубо научной значимости данных исследований, это и наша общая историческая память, побуждающая нас оберегать человечество от пагубных войн и конфликтов", - говорится в обращении Аксенова, которое зачитал зампредседателя совмина Крыма - постпред региона при президенте РФ Георгий Мурадов.

Он отметил, что в годы Крымской войны полуостров, как это не раз бывало в истории, стал главным театром боевых действий. "А русофобия на Западе в те времена, как и сегодня, использовалась для взращивания ненависти к жителям и защитникам Крыма", - добавил глава республики.

В свою очередь, участвовавший в пресс-конференции врио губернатора Михаил Развожаев подчеркнул, что "первая оборона Севастополя - это одна из мощных доминант исторического самосознания города". "Если взять современный Севастополь, то первой обороне посвящено множество памятников, исторических мест и названий, первая оборона была воспета писателями и поэтами. Мы помним об этом, об уроках, которые извлекла наша страна из этих событий", - добавил он.

Развожаев отметил, что горожане с почтением относятся к местам захоронений иностранных солдат, участвовавших в осаде. "Мы никогда не боремся ни с памятниками, ни с памятью. Захоронения тщательным образом мы стараемся сохранять - это часть великой истории города, Первой обороны. Это уважение к противнику", - пояснил Развожаев.

Первая оборона Севастополя

Крымская война началась осенью 1853 года, а через год вооруженные силы коалиции Франции, Англии, Турции и Сардинии (Италии), обладая большим числом кораблей, блокировали у берегов Крымского полуострова русский флот. Осада Севастополя продолжалась 11 месяцев и унесла жизни более 150 тыс. человек. Бои за город во время Крымской войны называют Первой обороной Севастополя.

В Севастополе обустроили кладбища, где захоронены иностранные солдаты и офицеры, погибшие во время Крымской войны - тогда российской армии противостояли силы союзников: Британии, Сардинии (современная Италия), Турции и Франции. В частности, в городе есть захоронения французов, и президент ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани, возглавлявший делегацию французских политиков во время визита в Крым, благодарил власти Севастополя за поддержание его в отличном состоянии.