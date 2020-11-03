Центры образования "Точка роста" по нацпроекту создали в 59 школах Ингушетии

МАГАС, 3 ноября. /ТАСС/. Центры образования "Точка роста", созданные в рамках нацпроекта "Образование", открылись в Ингушетии в 59 городских и сельских школах. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минобрнауки региона.

"Образовательные центры "Точка роста" по подготовке детей по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному направлениям созданы на базе 59 школ Ингушетии. За счет средств федерального бюджета в каждую школу, участвующую в проекте, поставлен комплект современного цифрового и учебного оборудования для обучения по предметам "ОБЖ", "Информатика" и "Технология", организации проектной работы школьников, комплект мебели и оборудования для шахматной и медиазоны", - передает пресс-служба слова министра образования и науки региона Эсет Боковой.

Как сообщается, первые 17 центров были открыты только в сельских школах, в нынешнем году "Точки роста" созданы и на базе городских образовательных организаций. Для работы в центрах в 2019 году педагоги Ингушетии прошли повышение квалификации во Владикавказе в детском технопарке "Кванториум".

"Новые образовательные площадки предоставляют школьникам и педагогам в сельской местности и малых городах возможность проводить занятия с использованием современного оборудования, реализовывать образовательные проекты", - сказала министр.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили десять федеральных проектов: это "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавится еще один федеральный проект о патриотическом воспитании граждан.