Первые праздничные мероприятия Дня народного единства прошли на Дальнем Востоке

ТАСС, 4 ноября. Жители Камчатки, Чукотки и Сахалинской области первыми в России отметили День народного единства. Библиотеки, театры и музеи в этих регионах провели трансляции мероприятий в социальных сетях и на YouTube-каналах.

"Сейчас такая погода, что, может быть, оно и к лучшему - отмечать праздник в уютном доме. Праздничное настроение от этого только усиливается, когда никуда не надо [идти]. Поэтому в онлайн-мероприятиях есть и свои плюсы", - отметили в правительстве Камчатского края.

На сайте городской библиотеки Петропавловска-Камчатского разместили поздравительные приветствия от национальных диаспор, коренных народностей Камчатки и других людей, решивших поздравить земляков на русском и других языках. В честь праздника прошел онлайн-концерт местных артистов, а Камчатский краевой объединенный музей представил программу виртуальных мероприятий, посвященных 280-летию Петропавловска-Камчатского.

Россия на фото

В международном аэропорту Владивостока открылась приуроченная к празднику фотовыставка "Россия. Полет через века". Завораживающие российские пейзажи представлены на 42 снимках профессиональных фотохудожников и любителей. Цель выставки - познакомить посетителей с красотой природы и разнообразием архитектуры, богатством культурного, исторического и духовного наследия регионов на востоке страны.

Открытие выставки лучших фотографов России состоялось и в Магаданской области, где в среду проходит около 150 мероприятий в режиме онлайн. Чаунский краеведческий музей на Чукотке подготовил онлайн-выставку "Искусство объединяет", любой желающий может увидеть картины из музейного фонда, посетив сайт учреждения.

Главным мероприятием праздничного дня в Сахалинской области стало подведение итогов конкурса "Сахалинский маяк". В честь победителей состоялся праздничный концерт в формате онлайн. А в Забайкальском крае национальный театр пенсии и танца "Амар сайн" опубликовал видеоконцерт.

Активисты "Молодой гвардии" в Еврейской автономной области провели флешмоб. Участники взяли в руки белые, синие и красные шары и выстроились в форме сердца - эта фигура стала символом единения всех народов, проживающих на территории России.

С 17:00 до 21:00 по владивостокскому времени (10:00-14:00 мск) для жителей Дальнего Востока пройдет праздничный онлайн-марафон, во время которого представители народов России научат зрителей здороваться, благодарить и произносить свое имя на разных языках.

Развивать Дальний Восток вместе

С праздником жителей Дальнего Востока поздравил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. Он напомнил, что Дальний Восток - огромная территория, где живут люди разных национальностей, профессий, вероисповедания, которых объединяют общие идеи и задачи.

"Мы учимся, работаем, строим дома, создаем счастливые семьи, у каждого из нас свои друзья, привязанности, взгляды на жизнь. Но все мы вместе - граждане России, объединенные общими задачами, устремлениями, желанием трудиться и развиваться на благо Родины. Поколения наших предков осваивали Дальний Восток, защищали нашу страну, восстанавливали разрушенную в военные годы экономику. Сегодня перед нами стоит не менее важная задача - развивать дальневосточный регион и вместе добиваться процветания России. И никакие пандемии нас на этом пути не остановят", - сказал Трутнев.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в своем поздравлении отметил, что каждый дальневосточник своим трудом создает достояние России.

"В этот день 408 лет назад люди разных сословий преодолели все раздоры и встали стеной на пути врага, отстояли страну. 4 ноября стало символом единства народа, который смог пройти через самые тяжелые испытания и победить. Та же сила духа и любовь к Отчизне объединяют нас и сегодня. Мы гордимся нашей страной, и каждый из нас своим трудом создает будущее России, ее достояние", - напомнил Козлов.