В Тынде до конца года откроют три этажа хирургического корпуса больницы после капремонта

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 ноября. /Корр. ТАСС Екатерина Киселева/. Три этажа хирургического корпуса больницы города Тынды в Амурской области откроют в конце года после капитального ремонта. Большую часть средств на эти работы правительство РФ выделило после обращения местного жителя, участника строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМа) и Героя социалистического Труда Ивана Варшавского в Совет Федерации РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области.

В июле 2019 года Иван Варшавский по приглашению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко принял участие в заседании парламента, где озвучил наиболее острые проблемы развития Тынды. Среди них была необходимость капитального ремонта местной больницы.

"До конца этого года в эксплуатацию будут введены первый, второй и седьмой этажи хирургического корпуса Тындинской больницы. Ремонт всего здания завершится к сентябрю 2021 года", - сказали в пресс-службе.

По данным правительства региона, на ремонт хирургического корпуса больницы из резервного фонда правительства России выделено около 161 млн рублей. На проведение работ в 2021 году планируется направить еще 87 млн рублей.

История Варшавского

82-летний Иван Варшавский родился на Украине и прожил там почти 40 лет. Он прочитал в журнале о строительстве Байкало-Амурской магистрали и решил поучаствовать в проекте.

"Приехал в разведку. Поскольку жилья не было, тормознул на дороге Абакан - Тайшет, два года там проработал. В 1974 году был съезд комсомола, и молодежь сделала у нас остановку. Как же я завидовал им. И тогда принял решение - еду на БАМ", - рассказал Иван Варшавский. Но его как ценного специалиста не хотели отпускать. "Тогда я начал ссылаться на постановление ЦК партии о том, что на стройке нужны опытные специалисты, и поэтому они не имеют права меня задерживать. Отпустили, рассчитали. Я забрал семью и на попутках поехал в Тынду", - сказал собеседник ТАСС.

К приезду Варшавских в Тынде были морозы. Ради комнаты во "времянке" Варшавский согласился на должность начальника жилищно-коммунального отдела. "Морозы прижали жуткие - батареи в общежитии лопнули. Пришлось учиться их восстанавливать. А когда все наладил, вновь пошел на хитрость - в отсутствие руководства подсунул заместителю по кадрам заявление об увольнении, и он его подписал", - сказал Иван Варшавский.

Старт БАМа

Участие Варшавского в строительстве Байкало-Амурской магистрали началось со станции Беленькая. Иван Николаевич набрал бригаду из семи специалистов. Его команду назвали "дикой" из-за быстроты работы. В ее составе были профессионалы широкого профиля. В бригаду хотели попасть из разных частей Советского Союза, Варшавскому писали письма с просьбой взять в команду.

"Мы выполняли все виды работ - от укладки рельсов до строительства зданий вокзалов и временных мостов. Навстречу нам шла другая бригада - Александра Бондаря. Встретились мы на железнодорожном разъезде Балбухта (1 602 км БАМа в Каларском районе Забайкальского края), где уложили последнее "золотое звено". Это случилось 29 сентября 1984 года в 10 часов и 10 минут по Москве", - сказал он.

После были интервью в Останкино и вручение звезды Героя социалистического Труда. Варшавский продолжал заниматься развитием БАМа, в том числе электрификацией магистрали, курировал подведомственные проекты, в их числе строительство храма в Тынде.

Решение проблем

Варшавский - заслуженный строитель России. "Обо мне Валентина Матвиенко узнала из фильма, который снимали про БАМ. Наверное, моя активная позиция ей приглянулась, и она пригласила меня выступить в Совете Федерации", - предположил Иван Николаевич.

"В Совете Федерации мне дали слово. Поднял все больные вопросы, которые назрели в городе. Это и больничный комплекс, и жилье, которое строилось как временное в годы строительства Байкало-Амурской магистрали (используется до сих пор). Отток молодежи очень волнует. Доступность транспорта - много поездов отменили, а билеты на те, что есть, стоят так, что недоступны, например, пенсионерам", - рассказал Иван Варшавский.

За год с небольшим озвученные Варшавским проблемы действительно начали решать. Речь о капитальном ремонте в местной больнице и авиасообщении, которое связало Тынду с Благовещенском. Начал активнее решаться вопрос с переселением людей из ветхого и аварийного жилья, о котором заговорили в 2017 году, когда президент России Владимир Путин поручил определить источники финансирования для переселения граждан, проживающих во "времянках" вдоль БАМа.