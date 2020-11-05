Отдыхающим на Кавминводах по программе кешбэка вернули более 25 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Туристы, которые отдохнули в регионе Кавказских Минеральных Вод по программе кешбэка, получили обратно более 25 млн рублей, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе губернатора Ставропольского края.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров провел рабочую встречу с министром туризма и оздоровительных курортов края Александром Трухачевым. Обсуждались вопросы развития санаторно-курортного комплекса региона в условиях пандемии.

"Была обсуждена работа на территории края механизма частичной компенсации затрат на отдых в регионах России. В программе по возврату средств уже участвуют 70 санаторно-курортных организаций края. В целом туристам, отдохнувшим на Кавминводах, было возвращено более 25 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала года курорты Кавказских Минеральных Вод посетили более 350 тыс. человек. По словам министра, благодаря принятым превентивным мерам, удается обеспечивать эпидемиологическую защищенность санаторно-курортного комплекса.

"Мы должны понимать полностью, что происходит в наших санаториях. Поэтому прошу в ежедневном режиме держать ситуацию на контроле, обеспечивать выполнение всех предписанных санитарных мероприятий", - приводятся в сообщении слова Владимирова.

По информации пресс-службы, на встрече обсуждалась и подготовка к курортному сезону 2021 года. Губернатор подчеркнул, что первой "точкой отсчета" в этой работе должна быть эпидситуация. "Мы должны обеспечивать безопасность людей, которые живут в крае и которые к нам приезжают. Поэтому планирование курортного сезона должно проводиться и корректироваться, в первую очередь, с учетом эпидемиологической ситуации", - сказал глава региона.

О программе кешбэка

Программа призвана сделать путешествия по России более доступными и увеличить продолжительность летнего туристического сезона.

Условия второго этапа федеральной программы разработаны с учетом максимальных удобств для отечественных туристов. Теперь россияне смогут приобрести туры и проживание с кешбэком на период до 10 января 2021 года, то есть включая Рождество и новогодние праздники. Поездка в этот период может длиться от 2 ночей (ранее было от четырех), возврат в размере 20% теперь распространяется на туры любой стоимости. Кроме того, максимальный размер кешбэка увеличен до 20 тыс. рублей (ранее было 15 тыс. рублей).

Помимо Ставрополья, в программе доступных путешествий по России принимают участие Крым, Краснодарский край, Алтайский край и Республика Алтай, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калининград и Калининградская область.