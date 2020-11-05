Курорт "Эльбрус" откроет горнолыжный сезон 7 ноября

НАЛЬЧИК, 5 ноября. /ТАСС/. Горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" будет открыт 7 ноября, сообщил в четверг в своем аккаунте в Instagram гендиректор АО "Курорты Северного Кавказа" Хасан Тимижев.

"В эту субботу, 7 ноября, мы открываем горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" <…>. Начинают работу вторая и третья очереди канатной дороги - от станции "Гара-Баши" до станции "Старый Кругозор", - написал Тимижев.

В начале сезона на "Эльбрусе" ски-пассы можно будет приобрести по сниженному тарифу, дети в возрасте от 6 до 13 лет смогут кататься за половину стоимости ски-пасса, а дети до 5 лет - бесплатно.

"Курорт Эльбрус" расположен в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской республики в 186 км от аэропорта Минеральные Воды и в 125 км от ж/д вокзала в городе Нальчик. Общая протяженность трасс - 12,2 км с перепадом высот до 1,5 км. На трассах курорта возможно катание лыжников и сноубордистов различного уровня подготовки.

2 ноября премьер-министр Михаил Мишустин поручил принять в федеральную собственность 100% акций акционерного общества "Курорт Эльбрус" из собственности Кабардино-Балкарии и присоединить его к "Курортам Северного Кавказа" (КСК). АО "КСК" создано в 2010 году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туркластера в Северо-Кавказском федеральном округе.