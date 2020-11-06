Театр-студия Ставрополя готовит многосерийный онлайн-спектакль о Лермонтове

ПЯТИГОРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Театр-студия "Слово" имени Владимира Гурьева в Ставрополе записывает онлайн-спектакль "Поручик и пророк", девять серий которого будут посвящены биографии и творчеству известного русского поэта Михаила Лермонтова. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе городской администрации.

"Театр-студия "Слово" готовит онлайн-спектакль "Поручик и пророк". Новая постановка посвящена биографии и творчеству Лермонтова и охватывает весь жизненный путь поэта. За основу взята литературно-драматическая композиция Владимира Гурьева 2004 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эту основу существенно переработали и дополнили новыми фактами из жизни Лермонтова, его стихотворениями, автобиографическими записями, а также воспоминаниями современников. Личность поэта предстает противоречивой, без литературного глянца. Всего в спектакле девять картин, рассказывающих в том числе о ставропольском и кавказском периоде Лермонтова.

"Этот спектакль мы хотели показать на сцене в апреле, но жизнь внесла коррективы в наши планы. Теперь мы его разбили по картинам и записываем онлайн-версию", - приводятся в сообщении слова руководителя театра-студии Евгения Пересыпкина.

Отмечается, что видео спектакля будет размещаться на площадках театра-студии "Слово" в соцсетях.

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841) - русский поэт и писатель, автор романа "Герой нашего времени", поэмы "Мцыри", стихотворений "Смерть поэта", "Парус" и других. В Пятигорске Лермонтов бывал неоднократно, он пробыл здесь последние месяцы жизни и создал несколько известных стихотворений. В 1841 году он был убит на дуэли в Пятигорске у подножия горы Машук.