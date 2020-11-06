Минэнерго поддержит развитие малой генерации и проекты энергоснабжения туробъектов в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 6 ноября. /ТАСС/. Минэнерго РФ поддержит развитие энергетической инфраструктуры Чеченской Республики, в том числе проекты малой генерации, а также подключение к энергосетям туристических объектов региона. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в пятницу в ходе рабочей поездки в Чечню.

"Есть планы, которые мы сегодня обсуждали - как дальше обеспечивать надежность работы энергосистемы, подключение новых потребителей, развитие энергетической инфраструктуры, в том числе малой генерации на основе гидроресурсов. Есть объект туристический - "Ведучи", он тоже требует энергоснабжения, и мы тоже вместе над этим работаем. <…> Со стороны федерального министерства мы будем оказывать содействие и поддержку в развитии энергетической инфраструктуры", - сказал Новак.

Он отметил, что темпы экономического развития региона требуют развития инфраструктуры, в том числе энергетической. "Мы вместе с правительством Чеченской Республики разработали программу повышения надежности (энергоснабжения - прим. ТАСС), которая будет реализовываться, сейчас идет этап проектирования. <…> И, конечно отдельный вопрос - это газификация, которая в республике на высоком уровне, тем не менее новые объекты требуют подключения, и программа, которая утверждена в прошлом году, должна реализовываться, мы будем оказывать поддержку", - добавил министр.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отметил, что совместная работа региона с федеральным министерством позволит решать актуальные задачи, касающиеся энергетического комплекса республики. "Наше взаимодействие и ваша помощь в этом направлении, я думаю, позволит закрыть все проблемные вопросы. <...> У нас есть программы, мы направляем в адрес министерства и правительства письма, но я думаю, что мы здесь обсудим конкретно необходимые для республики вопросы", - сказал Кадров.