Дед без страха и упрека. Ивановские пенсионеры стали наставниками для чужих детей

В Вичуге Ивановской области реализуется социальный проект "Дед плохому не научит". Его участники — 12 мужчин-пенсионеров, которые выступают наставниками у детей и подростков. Вместе они строят скворечники, занимаются спортом и даже записывают видеоролики для туристического влога

Этот проект придумала замдиректора местного центра соцобслуживания Ольга Сладкова. О таких говорят — им до всего есть дело. — Это раньше Вичуга была крупным промышленным центром c фабриками и заводами, работающей молодежью. Сегодня это тихий провинциальный городок, население которого в последние годы сократилось почти вдвое. Пенсионеров у нас много, при этом большинство из них очень активные, — рассказывает Ольга. Дедушкины уроки — Понял, понял, дай-ка попробую, деда, — нетерпеливо говорит мальчуган. Он и еще один мальчик сидят за столом, на котором установлен бизиборд. С ними — мужчина лет 70, это Станислав Михайлович Скобелев. Неподалеку группа ребят режется в морской бой, с шумом подбивая друг у друга то эсминец, то линкор. За круглым столом в центре сидит Станислав Васильевич Потапов, похожий на Ричарда Гира. Вокруг него тоже кипит жизнь: вместе с детворой они собирают кукольный домик для будущей театральной постановки. Семилетний Тимофей вместе с дедом Славой возится с бизибордом, который утыкан розетками, выключателями, кранами и проводками. Мальчик пытается открутить шуруп на выключателе, но у него не получается. — Тимош, отвертку-то взял совсем не ту. Давай лучше вот эту попробуем, крестовую, вот видишь — у нее крестик на кончике, — объясняет дед со свойственным для ивановской глубинки оканьем. После того как шуруп поддается, Тимофей показывает его мне и добавляет: "А еще я научился лампочку вкручивать, а недавно помогал дома курятник строить".

Описание Станислав Скобелев © Таисия Кириллова/ТАСС

Ольга объясняет, что занятия на бизиборде помогают детям осваивать простейшие навыки из жизни взрослого человека: от нехитрых — зашнуровать ботинок или застегнуть молнию, до более сложных — правильно поменять батарейки в часах, выдернуть вилку из розетки, перекрыть водопроводный или газовый кран. Для деда Славы эти уроки — осознание того, что ты кому-то нужен. Последние несколько лет пенсионер живет в отделении для одиноких стариков, хотя где-то в Крыму и Прибалтике у него есть и дети, и внуки. Когда я спрашиваю о них, он старается уйти от ответа. Понимаю, что тема больная, и оставляю ее. Пенсионер признается, что очень любит детей, поэтому, когда Ольга предложила ему "поработать дедом", он тут же согласился. С тех пор он два-три раза в неделю приходит в центр к "внукам". В ходе беседы выясняется, что Станислав Михайлович очень красиво поет, и Ольга просит его спеть нам хотя бы куплетик. Пенсионер садится ровнее, расправляет плечи и тихонько затягивает утесовскую "Как много девушек хороших", но на припеве обрывается и говорит: "А знаешь, милая, что больше всего ребятне любится? — Я вопросительно киваю в ответ. — "Баллада о красках" Роберта Рождественского, мы ее на 9 Мая любим петь", — отвечает дед. Как все начиналось Проект придумался неожиданно. — Подходит ко мне однажды один из наших серебряных волонтеров, пенсионер Станислав Васильевич Потапов, и говорит: "Слушай-ка, Оля, а чего это у нас кругом одни женщины? А мы, мужики, что же — вообще неспособные ни на что?" Я у него спрашиваю: "А чего бы вы хотели?" Отвечает: мол, хочу сколотить мужскую команду, которая будет с ребятней деревья сажать, скворечники делать, на лыжах ходить", — рассказывает Ольга.

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По ее словам, долго раскачивать дедушек не пришлось. Сначала Потапов привел к Ольге одного товарища, потом второго, третьего — так сформировалась "дедовская" команда. Оставалось лишь распределить между ними зоны ответственности. — На первом этапе мне было важно понять, какое направление каждый из них готов взять на себя. Ведь один, например, готов с ними футбол до упаду гонять и на лыжах кататься. Другой по состоянию здоровья попросту не потянет все это, но является замечательным рассказчиком и как бывший сотрудник полиции может рассказать детям уйму интересных историй о своей работе. Причем настолько увлекательно, что все сидят с открытыми ртами. Третий всю жизнь работал руками и готов с ребятами паять, строгать, красить, — объясняет Ольга. У некоторых пенсионеров случились удивительные переквалификации. Например, 68-летний Сергей Васильевич Ситкин, всю жизнь проработавший водителем на местном автокомбинате, но при этом отлично знающий историю родного города, сегодня ведет туристический влог и проводит экскурсии для школьников. А те помогают ему монтировать видеоролики. — Дети не делают ничего для пожилых людей — не рисуют, не поют, не читают стихи — все это они делают вместе. И пожилые люди счастливы, они ощущают, что нужны кому-то. При этом дети получают внимание со стороны взрослых. Не зря говорят, что с детьми приходит зрелость, а со внуками — вторая молодость, — говорит Ольга. "Город Чувиль" и гномики Пенсионера Потапова, того самого, что похож на Ричарда Гира, Ольга называет "универсальным солдатом". Он и в театральных постановках участвует, и деревья сажает на субботниках, и скворечники строит, и даже нормативы ГТО сдает. Всю свою жизнь Станислав Васильевич проработал на фабрике слесарем, а для себя занимался баскетболом, волейболом, лыжами. И сейчас, в 68, он старается поддерживать форму. На вопрос, не ревнуют ли его внуки к другим детям, дед отвечает однозначно: нет. — У меня двое сыновей и трое внучат: 13, восьми и пяти лет. Моего внимания и любви хватает всем, никто не в обиде, — говорит он. Потапов рассказывает: этой весной "дедовская" команда вместе с ребятами сделали более 40 домиков для птиц. Скворечники они развесили на деревьях в соседнем сквере, назвав эту территорию "Город Чувиль" — так в Древней Руси назывались глиняные свистульки-уточки. — Правда, просуществовал наш "город" недолго, — огорчается Станислав Васильевич. — Люди растащили большую часть скворечников, и дети, конечно, расстроились. Он уверен: современной детворе не хватает позитивных эмоций и движения, ведь большую часть времени они проводят дома за компьютерами и телефонами.

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— В прошлый Новый год мы решили пройтись по домам и поздравить с праздником одиноких бабушек, детей-инвалидов и многодетных. Я нарядился Дедом Морозом, а ребятки были моими помощниками — снежинками да гномиками. Мы вместе читали стихи и пели песни. Знали бы вы, сколько радости у них было, сколько новых эмоций! — вспоминает Потапов. — Детишек нужно обязательно приобщать к чему-то душевному и человечному. А все эти их игрушки — роблоксы, майнкрафты — это же кошмар какой-то. Раньше ведь мы воспитывались на русских сказках, я и сам до сих пор наши сказки люблю. Поэтому, когда погода не очень и наши занятия проходят в помещении, мы прямо садимся с детворой кружком и читаем "Морозко". Единственное, о чем сожалеет Станислав Васильевич, — это о том, что из-за коронавируса этим летом у них не получилось организовать турслет и провести "Зарницу", в которой ребята участвуют с удовольствием. Без спорта пацан — не пацан Василию Леонидовичу Комарову — 61, и он самый молодой дед в команде Ольги. Она сразу предупреждает: "Василий хоть и участник проекта, но не очень любит, когда его называют дедом. Предпочитает слово "наставник". Оно и понятно. — Спорт всегда был в моей жизни, — говорит Василий Леонидович. — Я как начал с 13 лет им заниматься, так до сих пор остановиться не могу. Люблю теннис, волейбол, штангу, участвую в соревнованиях, сдаю ГТО. Только так, собственным примером, можно привлечь к спорту современных детей, иначе ведь они не поверят тебе. Много лет Комаров был предпринимателем, а последние пять работает директором местного стадиона "Шаговец" в микрорайоне Гольчиха. У него пятеро детей и пять внуков, самой старшей внучке уже 20 лет. Василий Леонидович пошучивает: "Еще годок-другой — и скоро, наверное, стану прадедом, хотя совсем не ощущаю себя на свой возраст".

Описание Василий Комаров © Таисия Кириллова/ТАСС