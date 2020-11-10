{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Технологии и сыщики: кто кого? О раскрытии преступлений в цифровую эпоху

© Антон Ваганов/ТАСС
Ко Дню сотрудника органов внутренних дел, который отмечается в России 10 ноября, мы поговорили с оперативниками из Санкт-Петербурга, которые рассказали о том, может ли современный злоумышленник скрыться, не оставив никаких следов

Гонка с преследованием

Максим Езупов посвятил более 20 лет своей жизни службе в МВД и долгое время возглавлял отдел по раскрытию заказных убийств Главного управления внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Он застал времена, когда все активно пользовались проводными домашними телефонами и писали бумажные письма.

"Было, например, такое оперативное мероприятие, как контроль почтовых отправлений: брали на контроль переписку людей, негласно, но с решением суда на нарушение тайны переписки, копировали интересующие письма и отправляли оперативникам. Теперь оно стало ненужным. Вряд ли кто-то делает это сейчас, потому что люди пишут мало писем", — вспоминает Езупов.

В годы его работы "популярным мессенджером" были SMS-сообщения, а прогрессивным средством связи — пейджеры, которые, к слову, также помогали в розыске преступников, хотя читать их оперативникам приходилось "аналоговым" методом.

"Посылали сотрудника, и он сидел с оператором целый день, читал, записывал. Если находил что-то интересное — звонил и передавал в отдел, где сидел второй человек на приеме", — отмечает опер.

Однако уже тогда, как говорит Максим, эти средства значительно влияли на работу по розыску злоумышленников, так как преступники всегда использовали передовые технологии, а сыщикам приходилось подстраиваться и догонять.

"Преступность — она всегда в авангарде. И борьба с ней — это гонка с преследованием. Когда у нас были проводные стационарные телефоны, у них уже были радиотелефоны, мобильные. У них были компьютеры, а у нас они только появлялись. Использование таких технологий для преступника — вопрос его выживаемости", — сказал он.

Однако и старые, проверенные временем методы никуда не делись. Действующие сотрудники полиции подтверждают это — по словам начальника отдела управления уголовного розыска главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Александра Чиркунова, специалисты, способные "откатать" отпечатки пальцев на бумаге, до сих пор востребованы.

"Все методы, разработанные в доцифровую эпоху, на данный момент используют. Новые методы — дополнения, ускоряющие процесс получения информации. Но, к сожалению, иногда цифровые технологии могут выйти из строя, и тут на замену приходят проверенные временем: дактилоскопия на бумаге. Цифровая дактилоскопия существует, очень помогает, так как занимает меньше времени и позволяет быстрее получить информацию о человеке", — говорит Чиркунов.

Фотороботы разыскиваемых сейчас составляют с помощью компьютерных программ, но в особо резонансных случаях стандартных шаблонов глаз, носов и скул в программе может не хватить, и тогда оперативники прибегают к помощи профессиональных художников.

"При особо резонансных преступлениях могут использовать и ручную работу по составлению изображения со слов, но это эксклюзив", — отмечает Чиркунов.

Никуда не делись и служебные собаки, так как до сих пор не существует никакого прибора, способного заменить нюх животного. Последний яркий пример поимки преступника с помощью пса произошел в Петродворцовом районе Петербурга в сентябре этого года. Тогда благодаря верно взятому следу овчарки по кличке Волк Меркурий оперативники нашли мужчину, который затащил в подъезд и пытался изнасиловать девочку-подростка.

Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

Соцсети для дилетантов

"Есть такое оперативное мероприятие — навести справки о конкретном человеке, и я сейчас в чем-то даже завидую современным ребятам. В наше время, чтобы что-то узнать, необходимо было беседовать с соседями, искать знакомых, родственников, втираться к ним в доверие, разговаривать — все это занимало много времени. Сейчас достаточно открыть страницу человека в соцсети, и в большинстве случаев вы получите готовое досье о том, как человек живет, куда ездит, с кем общается и чем увлекается. Причем люди это сами тебе предоставляют, это не нужно пытаться из кого-то вытащить", — сказал Езупов.

Однако Езупов отмечает, что матерые бандиты вряд ли будут выкладывать информацию о себе на страницу во "ВКонтакте". Чиркунов с ним согласен и считает, что поступить так может только преступник-дилетант.

"При поиске преступников-новичков или тех, кто не особо скрывается от правоохранительных органов, в какой-то мере это помогает. Так же, как и любой гражданин, в свободном доступе мы можем получить информацию со страниц в соцсетях. При поиске серьезных персонажей такая история не работает ввиду того, что у них несколько иное мышление и их страниц в соцсетях под настоящими именами попросту не существует", — говорит Чиркунов.

Инфошум

Обилие и большой поток информации в соцсетях и мессенджерах, оперативные публикации СМИ, по словам Чиркунова, скорее мешают, чем помогают поиску преступников.

"Инфошум при розыске известного преступника только ухудшает ситуацию: сам разыскиваемый, его адвокаты, подельники получают информацию из открытых источников — начиная с того, что его объявили в розыск, и заканчивая теми данными, которые просачиваются в СМИ. Все это совсем не нужно знать ни злоумышленнику, ни его окружению", — отмечает Чиркунов.

Негативно влияет на следственные действия и появление в соцсетях неограниченного количества непроверенной и фейковой информации, которую приходится постоянно проверять оперативникам, тратя на это массу сил и времени.

В качестве примера можно привести процесс розыска Валерия Андреева, более известного как Орский маньяк, которого уже долгое время ищут по всей России, в том числе и в Петербурге.

"Его "видят" то в одном конце города, то в другом. На выходе мы проверяем информацию, выясняем, что, оказывается, в какой-то группе во "ВКонтакте" кто-то что-то написал и понеслось", — сетует Чиркунов.

Он также подчеркивает, что широко распространенное мнение о "большом брате" и тотальной слежке за каждым шагом граждан является не чем иным, как заблуждением.

"Если бы мы могли отследить каждый шаг, то откуда были бы разыскиваемые?" — сказал он.

Незаменимые люди

И действующий, и бывший сотрудники полиции сходятся в одном — сейчас не существует ни одной технологии, которая была бы способна заменить на службе опытного сыщика.

"Преступления совершает человек, и раскрыть их пока может только человек. Сотня прослушанных телефонных разговоров не заменит одного агента", — говорит Езупов.

Да и сами правонарушения можно раскрыть тоже благодаря тому, что людям свойственно совершать ошибки, которые "цифра" не уловит. Об этих ошибках полицейские предпочитают не распространяться, чтобы не давать подсказок злоумышленникам.

Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

"Скрыться можно, но совсем не оставить следов — нет, когда-нибудь, рано или поздно, ошибка будет совершена. Один из последних примеров — гражданин Яковлев, стрелявший в 2015 году в голову оперативнику уголовного розыска, которого мы искали пять лет. Нигде никаких следов, ни цифровых, ни физических, мероприятий уйма — и ничего. И только одна его ошибка, на которую мог обратить внимание только человек, привела к задержанию", — отмечает Чиркунов.

Андрей Грязнов

Теги
Санкт-Петербург
Ученые РАН обнаружили повышенную концентрацию метана в воздухе над морями Арктики
Эксперты выяснят, является ли метан продуктом деятельности океана или принесен с материка
Читать полностью