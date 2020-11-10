Технологии и сыщики: кто кого? О раскрытии преступлений в цифровую эпоху

Гонка с преследованием
Максим Езупов посвятил более 20 лет своей жизни службе в МВД и долгое время возглавлял отдел по раскрытию заказных убийств Главного управления внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Он застал времена, когда все активно пользовались проводными домашними телефонами и писали бумажные письма.
"Было, например, такое оперативное мероприятие, как контроль почтовых отправлений: брали на контроль переписку людей, негласно, но с решением суда на нарушение тайны переписки, копировали интересующие письма и отправляли оперативникам. Теперь оно стало ненужным. Вряд ли кто-то делает это сейчас, потому что люди пишут мало писем", — вспоминает Езупов.
В годы его работы "популярным мессенджером" были SMS-сообщения, а прогрессивным средством связи — пейджеры, которые, к слову, также помогали в розыске преступников, хотя читать их оперативникам приходилось "аналоговым" методом.
"Посылали сотрудника, и он сидел с оператором целый день, читал, записывал. Если находил что-то интересное — звонил и передавал в отдел, где сидел второй человек на приеме", — отмечает опер.
Однако уже тогда, как говорит Максим, эти средства значительно влияли на работу по розыску злоумышленников, так как преступники всегда использовали передовые технологии, а сыщикам приходилось подстраиваться и догонять.
"Преступность — она всегда в авангарде. И борьба с ней — это гонка с преследованием. Когда у нас были проводные стационарные телефоны, у них уже были радиотелефоны, мобильные. У них были компьютеры, а у нас они только появлялись. Использование таких технологий для преступника — вопрос его выживаемости", — сказал он.
Однако и старые, проверенные временем методы никуда не делись. Действующие сотрудники полиции подтверждают это — по словам начальника отдела управления уголовного розыска главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Александра Чиркунова, специалисты, способные "откатать" отпечатки пальцев на бумаге, до сих пор востребованы.
"Все методы, разработанные в доцифровую эпоху, на данный момент используют. Новые методы — дополнения, ускоряющие процесс получения информации. Но, к сожалению, иногда цифровые технологии могут выйти из строя, и тут на замену приходят проверенные временем: дактилоскопия на бумаге. Цифровая дактилоскопия существует, очень помогает, так как занимает меньше времени и позволяет быстрее получить информацию о человеке", — говорит Чиркунов.
Фотороботы разыскиваемых сейчас составляют с помощью компьютерных программ, но в особо резонансных случаях стандартных шаблонов глаз, носов и скул в программе может не хватить, и тогда оперативники прибегают к помощи профессиональных художников.
"При особо резонансных преступлениях могут использовать и ручную работу по составлению изображения со слов, но это эксклюзив", — отмечает Чиркунов.
Никуда не делись и служебные собаки, так как до сих пор не существует никакого прибора, способного заменить нюх животного. Последний яркий пример поимки преступника с помощью пса произошел в Петродворцовом районе Петербурга в сентябре этого года. Тогда благодаря верно взятому следу овчарки по кличке Волк Меркурий оперативники нашли мужчину, который затащил в подъезд и пытался изнасиловать девочку-подростка.
Соцсети для дилетантов
"Есть такое оперативное мероприятие — навести справки о конкретном человеке, и я сейчас в чем-то даже завидую современным ребятам. В наше время, чтобы что-то узнать, необходимо было беседовать с соседями, искать знакомых, родственников, втираться к ним в доверие, разговаривать — все это занимало много времени. Сейчас достаточно открыть страницу человека в соцсети, и в большинстве случаев вы получите готовое досье о том, как человек живет, куда ездит, с кем общается и чем увлекается. Причем люди это сами тебе предоставляют, это не нужно пытаться из кого-то вытащить", — сказал Езупов.
Однако Езупов отмечает, что матерые бандиты вряд ли будут выкладывать информацию о себе на страницу во "ВКонтакте". Чиркунов с ним согласен и считает, что поступить так может только преступник-дилетант.
"При поиске преступников-новичков или тех, кто не особо скрывается от правоохранительных органов, в какой-то мере это помогает. Так же, как и любой гражданин, в свободном доступе мы можем получить информацию со страниц в соцсетях. При поиске серьезных персонажей такая история не работает ввиду того, что у них несколько иное мышление и их страниц в соцсетях под настоящими именами попросту не существует", — говорит Чиркунов.
Инфошум
Обилие и большой поток информации в соцсетях и мессенджерах, оперативные публикации СМИ, по словам Чиркунова, скорее мешают, чем помогают поиску преступников.
"Инфошум при розыске известного преступника только ухудшает ситуацию: сам разыскиваемый, его адвокаты, подельники получают информацию из открытых источников — начиная с того, что его объявили в розыск, и заканчивая теми данными, которые просачиваются в СМИ. Все это совсем не нужно знать ни злоумышленнику, ни его окружению", — отмечает Чиркунов.
Негативно влияет на следственные действия и появление в соцсетях неограниченного количества непроверенной и фейковой информации, которую приходится постоянно проверять оперативникам, тратя на это массу сил и времени.
В качестве примера можно привести процесс розыска Валерия Андреева, более известного как Орский маньяк, которого уже долгое время ищут по всей России, в том числе и в Петербурге.
"Его "видят" то в одном конце города, то в другом. На выходе мы проверяем информацию, выясняем, что, оказывается, в какой-то группе во "ВКонтакте" кто-то что-то написал и понеслось", — сетует Чиркунов.
Он также подчеркивает, что широко распространенное мнение о "большом брате" и тотальной слежке за каждым шагом граждан является не чем иным, как заблуждением.
"Если бы мы могли отследить каждый шаг, то откуда были бы разыскиваемые?" — сказал он.
Незаменимые люди
И действующий, и бывший сотрудники полиции сходятся в одном — сейчас не существует ни одной технологии, которая была бы способна заменить на службе опытного сыщика.
"Преступления совершает человек, и раскрыть их пока может только человек. Сотня прослушанных телефонных разговоров не заменит одного агента", — говорит Езупов.
Да и сами правонарушения можно раскрыть тоже благодаря тому, что людям свойственно совершать ошибки, которые "цифра" не уловит. Об этих ошибках полицейские предпочитают не распространяться, чтобы не давать подсказок злоумышленникам.
"Скрыться можно, но совсем не оставить следов — нет, когда-нибудь, рано или поздно, ошибка будет совершена. Один из последних примеров — гражданин Яковлев, стрелявший в 2015 году в голову оперативнику уголовного розыска, которого мы искали пять лет. Нигде никаких следов, ни цифровых, ни физических, мероприятий уйма — и ничего. И только одна его ошибка, на которую мог обратить внимание только человек, привела к задержанию", — отмечает Чиркунов.
Андрей Грязнов