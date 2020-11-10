Технологии и сыщики: кто кого? О раскрытии преступлений в цифровую эпоху

Гонка с преследованием

Максим Езупов посвятил более 20 лет своей жизни службе в МВД и долгое время возглавлял отдел по раскрытию заказных убийств Главного управления внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Он застал времена, когда все активно пользовались проводными домашними телефонами и писали бумажные письма.

"Было, например, такое оперативное мероприятие, как контроль почтовых отправлений: брали на контроль переписку людей, негласно, но с решением суда на нарушение тайны переписки, копировали интересующие письма и отправляли оперативникам. Теперь оно стало ненужным. Вряд ли кто-то делает это сейчас, потому что люди пишут мало писем", — вспоминает Езупов.

В годы его работы "популярным мессенджером" были SMS-сообщения, а прогрессивным средством связи — пейджеры, которые, к слову, также помогали в розыске преступников, хотя читать их оперативникам приходилось "аналоговым" методом.

"Посылали сотрудника, и он сидел с оператором целый день, читал, записывал. Если находил что-то интересное — звонил и передавал в отдел, где сидел второй человек на приеме", — отмечает опер.

Однако уже тогда, как говорит Максим, эти средства значительно влияли на работу по розыску злоумышленников, так как преступники всегда использовали передовые технологии, а сыщикам приходилось подстраиваться и догонять.

"Преступность — она всегда в авангарде. И борьба с ней — это гонка с преследованием. Когда у нас были проводные стационарные телефоны, у них уже были радиотелефоны, мобильные. У них были компьютеры, а у нас они только появлялись. Использование таких технологий для преступника — вопрос его выживаемости", — сказал он.

Однако и старые, проверенные временем методы никуда не делись. Действующие сотрудники полиции подтверждают это — по словам начальника отдела управления уголовного розыска главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Александра Чиркунова, специалисты, способные "откатать" отпечатки пальцев на бумаге, до сих пор востребованы.

"Все методы, разработанные в доцифровую эпоху, на данный момент используют. Новые методы — дополнения, ускоряющие процесс получения информации. Но, к сожалению, иногда цифровые технологии могут выйти из строя, и тут на замену приходят проверенные временем: дактилоскопия на бумаге. Цифровая дактилоскопия существует, очень помогает, так как занимает меньше времени и позволяет быстрее получить информацию о человеке", — говорит Чиркунов.

Фотороботы разыскиваемых сейчас составляют с помощью компьютерных программ, но в особо резонансных случаях стандартных шаблонов глаз, носов и скул в программе может не хватить, и тогда оперативники прибегают к помощи профессиональных художников.

"При особо резонансных преступлениях могут использовать и ручную работу по составлению изображения со слов, но это эксклюзив", — отмечает Чиркунов.

Никуда не делись и служебные собаки, так как до сих пор не существует никакого прибора, способного заменить нюх животного. Последний яркий пример поимки преступника с помощью пса произошел в Петродворцовом районе Петербурга в сентябре этого года. Тогда благодаря верно взятому следу овчарки по кличке Волк Меркурий оперативники нашли мужчину, который затащил в подъезд и пытался изнасиловать девочку-подростка.