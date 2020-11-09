Льготную ипотеку на новостройки продлили в Ставропольском крае на полгода

ПЯТИГОРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Прием заявок по программе льготной ипотеки с государственной поддержкой продлен в Ставропольском крае до 1 июля 2021 года, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе министерства имущественных отношений региона.

"Ипотечное инвестиционное агентство Ставропольского края продлило до 1 июля 2021 года прием заявок по программе льготной ипотеки с господдержкой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кредит по льготной ставке от 5,9% годовых предоставляется на покупку строящейся или готовой квартиры у застройщика. Ставка сохраняется в течение всего срока действия договора. Максимальная сумма кредита для ставропольчан составляет 6 млн рублей. Первоначальный взнос - не менее 15% стоимости жилья, срок кредита - от 3 до 30 лет.

"Один из способов повысить доступность жилья - предоставить гражданам возможность приобрести собственные квадратные метры, в том числе и с помощью льготных ипотечных программ. Сегодня при участии государственной стороны, которую в крае представляет Ипотечное инвестиционное агентство, реализуются сразу несколько программ кредитования от Банка ДОМ.РФ по сниженным процентным ставкам. Они рассчитаны на разные категории граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Учитывая, что предоставление льготной ипотеки продлили практически на полгода, а также расширяется перечень льготных программ, жители края могут выбрать ипотечный продукт, подходящий под их условия", - отметил министр имущественных отношений Ставропольского края Виталий Зритнев, слова которого приводятся в сообщении.

АО "Ипотечное инвестиционное агентство Ставропольского края" создано в 2010 году для реализации государственной политики по повышению доступности жилья и как альтернатива кредитным организациям, для увеличения возможности жителей края в приобретении жилья с использованием ипотечных средств. Участник государственной программы Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры". Основной акционер - правительство Ставропольского края.