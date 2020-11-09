В Чебоксарах завершился первый этап озеленения Красной площади

ЧЕБОКСАРЫ, 9 ноября. /ТАСС/. Первый этап озеленения Красной площади в Чебоксарах завершен. На центральной площади города высадили более 200 деревьев и 4,5 тыс. кустарников, сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации.

"На первом этапе были посажены липы и ивы, дубы красные и клены пурпурнолистные. Из кустарников - барбарис, кизильник и пузыреплодник. Специалисты-дендрологи отмечают, что именно осень больше всего подходит по технологическим требованиям для высадки таких растений, когда они вступают в стадию физиологического покоя", - пояснили в пресс-службе.

Второй этап озеленения площади запланирован на весну 2021 года. Подрядчику предстоит высадить хвойные кустарники, многолетники и цветники.

"Согласно проекту, на центральной площади города разместят 350 деревьев и 5 тыс. кустарников разных видов, размеров и форм. Растения подобраны так, чтобы Красная площадь была зеленой в любое время года", - отметил глава администрации города Алексей Ладыков, слова которого приводит пресс-служба.

В середине июня власти города заявили о завершении реконструкции Красной площади. Здесь были перестроены сети водоснабжения и водоотведения, проложены низковольтные сети, появился детский парк. Для детей дошкольного и школьного возраста сделали большую площадь для игр с подвесным мостом между двумя островами, тарзанкой, батутом и качалкой для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.