СО РАН предложит природопользователям в Арктике вести онлайн-мониторинг чистоты воды

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН) будет рекомендовать по итогам Большой норильской экспедиции природопользователям Арктики вести производственный экологический онлайн-мониторинг, включая наблюдение за чистотой воды. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель директора Института водных и экологических проблем СО РАН, руководитель гидрохимического отряда экспедиции Дмитрий Безматерных.

"Нужно вести производственный экологический мониторинг, что в нашей стране, к сожалению, не очень хорошо развито. Социально ответственный бизнес в стране должен это вести сам, причем данные должны быть в свободном доступе, лучше всего онлайн. Есть много технологий, которые позволяют это делать: автоматические зонды, датчики, которые ставятся в воде и позволяют в режиме реального времени передавать информацию в интернет. Любой житель, эколог, рабочий может посмотреть, какое влияние оказывает завод на природу, это повышает дисциплинированность, сближает общество и бизнес", - сказал Безматерных.

Также, по его словам, предприятиям следует вести более ответственную экологическую политику, не экономить на мероприятиях, которые призваны защищать окружающую среду.

"Кроме того, у нас идут изменения климата, которые могут воздействовать на многолетнемерзлые грунты, менять их стабильность, что также повышает техногенные угрозы воздействия на окружающую среду. К этому нужно быть готовым, не ждать, пока это само случится, а попытаться такие случаи прогнозировать и предотвращать", - добавил ученый.

Экспедиция на Таймыр

СО РАН впервые за последние годы отправило на Таймыр по приглашению "Норникеля" большую научную экспедицию для масштабного изучения территории. По ее итогам ученые подготовят предложения и рекомендации по наилучшим природосберегающим решениям для деятельности промышленных компаний в арктическом регионе.

Опорными точками экспедиции стали бассейны рек Пясины, Норилки, Амбарной, также изучено озеро Пясино. В ее состав вошли ученые 14 институтов Сибирского отделения РАН. В течение августа специалисты собрали образцы почв, растений и донных осадков, после чего началась работа в лабораториях.