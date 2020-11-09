Зоны приоритетного экономического развития будут созданы в двух районах Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии создадут зоны приоритетного экономического развития в Алагирском и Ирафском районах. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам первого заседания республиканской комиссии по созданию и прекращению деятельности зон приоритетного экономического развития на территории Северной Осетии.

"На сегодняшний день в пилотном проекте участвуют два района - Алагирский и Ирафский. Они подготовили необходимый пакет документов, есть и инвесторы, готовые открывать новые производства", - сказал первый заместитель председателя правительства региона Ахсарбек Сабаткоев, под председательством которого прошло заседание.

Он отметил, что целью создания подобных экономических зон является ускоренное развитие территорий. В рамках реализации проектов будут созданы новые рабочие места. Резиденты, которые придут в эти зоны, будут максимально освобождены от местных налогов. Правительство будет возмещать им часть затрат по техприсоединениям и по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды.

"Уверен, это послужит дополнительным стимулом для инвесторов", - отметил Сабаткоев.

Новые рабочие места

В Алагирском районе планируется создание трех зон приоритетного экономического развития в сфере сельского хозяйства, промышленности, а также туризма и рекреации. В частности, в селе Нижний Унал заработает современный цех по переработке молока, в поселке Мизур создается швейное производство, а в селении Верхний Згид появится туристическая деревня.

Потенциальным резидентам, с которыми уже есть предварительные договоренности, предоставлены или находятся на стадии оформления земельные участки и помещения.

В целом создание зон приоритетного экономического развития позволит привлечь в Алагирский район инвестиции, укрепить социально-экономический потенциал района и республики, создать новые рабочие места, повысит реальные доходы населения. В период с 2021 по 2023 годы будет создано 135 новых рабочих мест, общий объем инвестиций составит 65 млн рублей.

В Ирафском районе на территории Задалеского сельского поселения планируется создание производства по переработке диорита, а в высокогорном селе Камата - туристического комплекса в сфере экотуризма и скалолазания - гостевой дом "Камата-хостел". Условия для реализации данных проектов также имеются. В 2021 году планируется создать 55 новых рабочих мест.

Заявки обои районов были единодушно одобрены и приняты комиссией.