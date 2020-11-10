На Чукотке впервые провели инвентаризацию лесов

ТАСС, 10 ноября. Специалисты Северного филиала Рослесинфорга провели на территории Чукотки первую в истории государственную инвентаризация лесов, которая позволяет оценить не только качественные и количественные характеристики лесных ресурсов, но и определить их роль в сохранении экологического баланса и климатических процессах, сообщили ТАСС в пресс-служба учреждения.

"По итогам инвентаризации общий запас древесины на Чукотке достигает 244 млн кубометров, а лесистость субъекта составляет 10,6%. Специалисты отмечают, что основной лесообразующей и единственной хозяйственно ценной породой региона является лиственница даурская, которая составляет более 93% общего запаса древесины. Уникальной породой, которая произрастает только на Чукотке и является самым северным представителем древовидных берез, стала береза Каяндера. Она занимает 3,6% площади лесных земель Чукотки", - уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что роль лесов в обеспечении экологического баланса полуострова имеет большое значение. Они способствуют увеличению количества осадков, снижению испарения влаги, сохранению и увеличению запасов воды в бассейнах рек, где нерестятся ценные промысловые рыбы. Леса Чукотки также обладают природной возможностью поглощать углекислый газ из атмосферы и накапливать его в своей экосистеме. Общий запас углерода на территории лесов округа составил почти 93 млн тонн.

Государственная инвентаризация по определению качественных и количественных характеристик лесов сейчас охватывает все регионы России. Она осуществляется наземным способом с применением материалов дистанционного зондирования Земли и методов математической статистики. Эта работа началась в 2007 году, к 2020 году распространилась на всю территорию России.

В сентябре президент России Владимир Путин призвал широко использовать дистанционные методы зондирования и беспилотники для административного обследования лесных участков.