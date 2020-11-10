В Кисловодске обновят основной коллектор протяженностью 5,5 км

ПЯТИГОРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Масштабную реконструкцию коммунальных сетей проведут на Кавминводах. В течение нескольких лет планируется обновить основной коллектор в Кисловодске, а также проложить вторую нить междугороднего канализационного коллектора региона, сообщили журналистам во вторник в управлении по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

"В Кисловодске запланировано обновление основного коллектора протяженностью 5,5 км. Проект является одним из пунктов программы развития Кавминвод. Коллектор был построен в 60-е годы прошлого века и давно нуждается в модернизации. Этот вопрос, в частности, был поднят губернатором края на недавнем совещании в ходе визита на Ставрополье министра экономического развития РФ Максима Решетникова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в министерстве рассмотрят механизмы финансового обеспечения реализации проекта в 2021 году и плановом периоде на 2022-2023 годы. Общая стоимость работ составит более 4 млрд рублей.

"Кроме того, обсуждается проект прокладки второй нити междугороднего канализационного коллектора Кисловодск - Ессентуки - Пятигорск протяженностью более 45 км. Эта работа рассчитана до 2025 года включительно. Затраты - свыше 7 млрд рублей", - сказано в пресс-релизе.

По данным управления, оба мероприятия входят в госпрограмму "Развитие СКФО". Ранее губернатор Владимир Владимиров поручил сформировать список объектов, которые войдут в программу развития Кавминвод. С 2015 по 2020 годы в регион Кавминвод было вложено около 21 млрд рублей, до 2024 года планируется привлечь еще 36 млрд рублей для формирования новых точек притяжения и объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры.