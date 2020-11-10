"Сад дружбы" заложили в Чечне в рамках акции по сохранению леса

ГРОЗНЫЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Участники всероссийской акции "Сохраним лес" во вторник высадили около ста яблонь в Чечне. Ожидается, что до окончания экологического марафона в республике появятся до 400 тысяч новых деревьев, сообщили в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"На сегодняшний день тема сохранения и восстановления лесов остается одной из важных. Чеченская Республика традиционно поддерживает и принимает участие во всероссийской акции "Сохраним лес". Отрадно, что все больше и больше людей принимают участие в акции, понимают важность и значимость мероприятия и вносят свой вклад в лесовосстановление региона", - приводит пресс-служба слова министра природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Саид-Магомед Темирханов.

Высадили "Сад дружбы" на территории Грозненского дендрологического сада, который был впервые заложен в 1966 году. В советские годы в коллекции дендросада насчитывалось более 256 видов деревьев и кустарников, но в ходе военных действий он был разрушен. Масштабное восстановление дендрария началось в мае 2006 года по инициативе главы Чечни Рамзана Кадырова.

Всероссийская акция "Сохраним лес" стартовала 26 августа на Камчатке.

Всего планируется высадить 40 млн деревьев, присоединятся все регионы страны. Все места высадок доступны на официальном сайте акции сохранимлес.рф. Акция организована Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" в рамках национального проекта "Экология".

ТАСС выступает генеральным информационным партнером Всероссийской акции "Сохраним лес". Портал "Будущее России. Национальные проекты" поддерживает акцию "Сохраним лес" в статусе стратегического информационного партнера.