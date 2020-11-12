КБР находится в числе регионов-лидеров по реализации "дорожного" нацпроекта

НАЛЬЧИК, 12 ноября. /ТАСС/. Кабардино-Балкария (КБР) находится в числе регионов-лидеров страны по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". С начала года завершены работы на 91 дорожном объекте, сообщили в четверг в пресс-службе главы и правительства региона.

"Кабардино-Балкария на сегодняшний день находится в числе регионов-лидеров по линии реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", по итогам 10 месяцев текущего года работы на 91 из 103 запланированных объектов уже завершены. Из предусмотренной общей протяженности более 123 км приведено в нормативное состояние порядка 85 км дорог регионального и местного значения. Работы ведутся на 12 объектах общей протяженностью 39,3 км, на пяти из них уложено асфальтобетонное покрытие, завершается обустройство, по семи объектам ввод запланирован до конца 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках реализации госпрограммы РФ "Комплексное развитие сельских территорий" в 2020 году в четырех населенных пунктах республики (селах Атажукино, Плановское, Аушигер, Кенделен) реконструировали шесть объектов общей протяженностью более 2 км.

"В целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Кабардино-Балкарии до конца 2020 года предусмотрено устройство порядка 40 км наружного освещения, установка 6 км барьерного ограждения и 18 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, обустройство по новым национальным стандартам 138 пешеходных переходов со светофорами типа Т-7", - уточнили в пресс-службе.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется в стране с 2019 года. Изначального в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Основные цели по приведению в нормативное состояние региональных и муниципальных дорог (с 44,9% в 2020 году, до 60% в 2030 году), снижению смертности в ДТП (с 10,9 чел. на 100 тыс. населения в 2020 году, до 4 чел. в 2030 году), внедрению новых технологий в дорожное хозяйство полагается сохранить до 2030 года.