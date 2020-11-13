В Пятигорске открыли первый на Ставрополье центр "серебряного" волонтерства

ПЯТИГОРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Первый на Ставрополье центр "серебряного" волонтерства "Молоды душой", открыли в Пятигорске. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе городской администрации.

"На базе художественной школы города Пятигорска состоялось торжественное открытие волонтерского центра "Молоды душой". Основная цель работы центра - создание условий для участия в волонтерской деятельности людей старшего возраста, которые хотят реализовать себя, применять уже накопленный жизненный опыт и получать новые знания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "серебряные" волонтеры - это добровольцы старшего возраста (50+), которые безвозмездно участвуют в решении социальных, культурных, экономических и экологических проблем. На открытии центра для всех участников была организована дискуссия с представителями аппарата правительства края, министерства труда и социальной защиты, отделения пенсионного фонда по Ставрополью и Ассоциации волонтерских центров, представлены образовательные программы для "серебряных" волонтеров и организаторов добровольчества, выставка творческих работ серебряных волонтеров Ставропольского края.

По данным пресс-службы, программа по развитию "серебряного" волонтерства реализуется по "Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года". В октябре 2020 года благотворительный фонд "Ангел" стал победителем Всероссийского конкурса "Молоды душой" по формированию и открытию в регионах волонтерских центров серебряного добровольчества и проведения образовательных мероприятий.