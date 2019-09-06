Угледобывающая компания "Колмар" инвестирует в экологические проекты около 6 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Якорный инвестор территории опережающего развития (ТОР) "Южная Якутия" угледобывающая компания "Колмар" намерена инвестировать в экологические проекты на Дальнем Востоке порядка 6 млрд рублей до 2021 года. Об этом сообщила в четверг ТАСС на полях ВЭФ-2019 председатель совета директоров "Колмар Груп" Анна Цивилева.

"Мы должны использовать все методы, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. Объем инвестиций только на экологию до 2021 года составит 6 млрд рублей", - сказала Цивилева.

Компания намерена продолжить укрепление экологической безопасности в Нерюнгринском районе Якутии, где ведется добыча угля, оснащение станциями доочистки сточных вод горно-обогатительных комбинатов, вкладываться в местные экологические проекты. Кроме того, компания будет уделять серьезное внимание безопасной транспортировке угля и созданию системы закрытой перевалки угля в порту Ванино в Хабаровском крае, где строится угольный терминал.

"Колмар" является резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Южная Якутия", владеет Инаглинским и Денисовским горно-обогатительными комплексами в Нерюнгринском районе Якутии. Балансовые запасы компании превышают 1 млрд тонн угля. Основной специализацией ТОР определена добыча и переработка коксующихся углей для поставки на российский рынок и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.