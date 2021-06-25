Лавров и глава МИД Белиза поздравили друг друга с 30-летием дипотношений между странами

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Белиза Имон Харрисон Кортни обменялись в пятницу поздравительными посланиями по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Москвой и Бельмопаном.

"В своем послании глава российского внешнеполитического ведомства отметил пройденный Россией и Белизом немалый путь становления дружественных и равноправных связей, накопленный опыт плодотворного сотрудничества на различных направлениях. Выразил уверенность, что общими усилиями удастся способствовать дальнейшему раскрытию потенциала двусторонних отношений", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Его белизский коллега в свою очередь "подтвердил настрой на укрепление российско-белизских связей в представляющих взаимный интерес сферах", на расширение сотрудничества в многосторонних организациях для выработки коллективных решений сложных региональных и глобальных вопросов, а также для совместного продвижения норм и принципов международного права, сообщили на Смоленской площади.