В России начинается прием заявлений на голосование онлайн и по месту пребывания

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Прием заявлений от избирателей, которые хотят принять участие в выборах в сентябре с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) или по месту нахождения в рамках механизма "Мобильный избиратель", начинается в понедельник в России.

"Дистанционное электронное голосование дает избирателю возможность проголосовать на выборах и референдумах без посещения избирательного участка, используя цифровое устройство с доступом в интернет. На выборах в сентябре 2021 года возможность проголосовать дистанционно будет у избирателей семи регионов России: Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, Москвы и Севастополя", - отмечается на сайте Центризбиркома РФ.

Заявления на участие в ДЭГ избиратели смогут подать со 2 августа по 13 сентября включительно. Для этого им необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг, а также номер мобильного телефона российского оператора связи. Москвичи также могут подать заявление через портал mos.ru. Проголосовать онлайн можно будет с 08:00 до 20:00 мск в течение трех дней (с 17 по 19 сентября) на порталах vybory.gov.ru и mos.ru.

При этом избиратели могут вернуть свое заявление на ДЭГ максимум за три дня до начала голосования 17 сентября, чтобы проголосовать на традиционном избирательном участке. Если избиратель не успел изменить свой выбор в положенный срок и пришел на участок, ему предложат проголосовать электронным способом.

Кроме того, в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы по федеральному избирательному округу смогут принять участие жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), получившие российское гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ. Они также должны быть пользователями единого портала госуслуг с подтвержденной учетной записью.

"Мобильный избиратель"

Избиратели, которые на выборах в сентябре хотят проголосовать не по месту регистрации, а на более удобном для них избирательном участке, могут подать соответствующие заявления с 2 августа по 13 сентября. Прикрепиться к участку для голосования можно будет в любом территориальном избиркоме (ТИК), многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или на едином портале госуслуг. С 8 до 13 сентября сделать это можно и в любой участковой избирательной комиссии (УИК).

При этом избиратели, которые не имеют места жительства в пределах РФ, могут воспользоваться механизмом "Мобильный избиратель" для голосования на выборах депутатов Госдумы только по федеральному избирательному округу. Россияне, зарегистрированные по месту пребывания не позднее 18 июня, могут проголосовать также и по одномандатному избирательному округу, если адрес их временной регистрации находится на территории этого округа.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.