Президенты РФ и Египта поучаствуют в церемонии заливки бетона на 4-м блоке АЭС "Эд-Дабаа"

Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси выступят по видео-конференц-связи

МОСКВА/КАИР, 23 января. /ТАСС/. Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси по видео-конференц-связи (ВКС) примут участие в торжественной церемонии по случаю начала заливки бетона в основание четвертого энергоблока египетской АЭС "Эд-Дабаа", которая строится на побережье Средиземного моря при поддержке российской госкорпорации "Росатом".

Как сообщал ТАСС вице-президент по капитальному строительству АО "Атомстройэкспорт" Николай Виханский, строительство АЭС "Эд-Дабаа" - "уникальный проект, на котором сооружаются практически одновременно четыре блока с шагом в шесть месяцев". По его словам, строительство такого масштаба с шагом в полгода - это рекордный показатель. Первый бетон в основание блока №1 АЭС "Эд-Дабаа" был залит в июле 2022 года, блока №2 - в ноябре того же года, блока №3 - в мае 2023 года.

Заливка первого бетона на четвертом блоке АЭС "Эд-Дабаа" будет означать окончание подготовительного периода и переход к основному этапу капитального строительства всех блоков станции. В октябре прошлого года Путин говорил, что строительство российскими специалистами четвертого блока АЭС "Эд-Дабаа" идет с опережением графика. Глава государства обращал внимание на то, что это флагманский проект на Африканском континенте, при этом Россия не ограничивается строительством станции, а вместе с египетскими специалистами с нуля создает целую отрасль.

Как ранее сообщал глава египетского Управления по атомным электростанциям Амгед аль-Вакиль, слова которого привел журнал Al-Mussawar, в 2024 году на АЭС "Эд-Дабаа" будут продолжены параллельно строительные и монтажные работы на четырех энергоблоках, а также завершено формирование инфраструктуры станции, включая дороги, электрические и иные сети.

Кроме того, по словам руководителя египетского Управления по атомным электростанциям, в текущем году на третьем и четвертом энергоблоках будет проведен монтаж "ловушки расплава" (устройство локализации расплава).

"Эд-Дабаа" - первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена Росатомом в провинции Матрух на берегу Средиземного моря примерно в 300 км к северо-западу от Каира. Это первый крупный проект Росатома в Африке. До 2028 года госкорпорация построит четыре блока станции с реакторами ВВЭР-1200 и будет на протяжении всего жизненного цикла АЭС (60 лет) поставлять ядерное топливо, а также оказывать услуги по подготовке персонала, проводить техобслуживание и ремонт в течение 10 лет после пуска каждого блока. Также контрактом предполагается сооружение до 2028 года первого модуля сухого контейнерного хранилища отработавшего ядерного топлива. В Египте рассчитывают, что АЭС выйдет на полную мощность к 2030 году.